Czwartkowy wyrok TSUE ws. praw pasażerów linii lotniczych dotyczy klientów polskiego biura podróży , którzy wykupili wycieczkę obejmującą lot czarterowy z Teneryfy do Warszawy .

Dwoje klientów biura powołując się na przepisy pasażerskie UE, zażądało bezpośrednio od linii odszkodowania za lot z Teneryfy do Warszawy , który przybył z 22-godzinym opóźnieniem.

Przewoźnik uznał ponadto, że skoro wycieczka wykupiona została przez pośrednika po preferencyjnych cenach, to można uznać, że pasażerowie podróżowali bezpłatnie albo z ogromną zniżką, przez co nie mają prawa do zwrotu pieniędzy.