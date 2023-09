Migranci na Słowacji przed wyborami. Oskarżenia pod adresem Orbana

- To był naprawdę straszny widok. Ludzie spali na karimatach, dzieci w śpiworach, a nawet suszyli ubrania na drutach rozwieszonych między drzewami - mówi Tobias, dziennikarz, który codziennie dojeżdża do Bratysławy pociągiem.

Za napływem migrantów stoi Orban?

Niektórzy politycy, jak np. Frantiszek Mikloszko z Ruchu Chrześcijańsko-Demokratycznego, twierdzą, że ten nagły wzrost nielegalnej migracji to rzeczywiście sprawka premiera Węgier Viktora Orbana, który chce wpłynąć na wynik wyborów i pomóc populiście Robertowi Fico powrócić do władzy.

Fico, trzykrotny były premier Słowacji , jest pod wieloma względami bardzo podobny do Orbana: łączy ich wrogie nastawienie do NATO i UE oraz pojednawcze stanowisko wobec Rosji. Gdyby Fico znowu stanął na czele słowackiego rządu, Orban zyskałby bliskiego sojusznika.