Kryzys migracyjny na Lampedusie. Chaos na greckiej wyspie

We wtorkowy wieczór na wyspie znów zapanował na krótko chaos , który szybko został opanowany. Wszyscy migranci z 13 łodzi trafili do miejscowego ośrodka rejestracyjnego. Siły porządkowe zapewniły, że sytuacja jest pod kontrolą.

Wtorek był kolejnym dniem fali migracyjnej. Od początku roku do Włoch przypłynęło ponad 126 tysięcy migrantów.

Giorgia Meloni: Trzeba wypowiedzieć wojnę przemytnikom ludzi

Szefowa włoskiego rządu oświadczyła: "Nie chodzi o relokację migrantów, ale o to, jak zatrzymać nielegalne wypłynięcia łodzi. Nikt nie może myśleć o tym, by rozwiązać problem zrzucając go na barki innych".