- Polska pokazuje, że można walczyć z nielegalną imigracją, ale trzeba strzec swoich granic. Jeśli nie są strzeżone, to wtedy mamy do czynienia z taką sytuacją jak na Lampedusie, ale z czasem może okazać się czymś, co może występować w całej Europie. To, co robi KE, właśnie do takiej sytuacji prowadzi. Ktoś musi to powiedzieć wprost. To jest nasz obowiązek wobec Polski i UE - powiedział w trakcie briefingu Jarosław Kaczyński.