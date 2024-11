Miedwiediew swój ostatni komunikat skierował za ocean, do Donalda Trumpa i Kamali Harris , rywalizujących o wejście do Białego Domu.

Wybory USA. Dmitrij Miedwiediew ostrzega

"Jeśli następny przywódca (USA - red.) będzie nadal dolewał oliwy do ognia w konflikcie rosyjsko-ukraińskim z takim samym zapałem, będzie to bardzo zły wybór, ponieważ będzie to droga do piekła" - ostrzegał za pośrednictwem mediów społecznościowych Miedwiediew.