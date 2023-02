W poniedziałek 13 lutego premier Mateusz Morawiecki przybył do Szwecji, gdzie w Sztokholmie spotkał się z szefem rządu tego państwa Ulfem Kristerssonem.

Szwecja. Mateusz Morawiecki i Ulf Kristersson na konferencji

- Zacznę jednak od tego, jak Szwecja i Unia Europejska zareagowała na trzęsienie ziemi w Turcji. W ramach prezydencji podjęliśmy wszelkie wysiłki po to, by europejska pomoc docierała do poszkodowanych w Turcji i Syrii - mówił na wstępie premier Szwecji.

Polityk zaznaczył, że w marcu odbędzie się specjalna konferencja donorów, która będzie miała na celu zebranie środków na pomoc ofiarom kataklizmu.

Dalej szef szwedzkiego rządu podkreślił, że tematem rozmów była również sytuacja w Ukrainie. - Kilka dni temu rozmawialiśmy z prezydentem Zełenskim. Poruszaliśmy temat dołączenia tego kraju do Unii Europejskiej. W tym kontekście ważna jest również akcesja Szwecji do NATO. To również było tematem dzisiejszych rozmów - zaznaczył Kristerrson.

Podkreślił przy tym, że Polska jest ważnym partnerem w sprawie więzi transatlantyckich oraz gospodarczych. - W Polsce w ostatnich latach ponad 100 tys. miejsc pracy utworzyło ponad 500 naszych firm. Wierzymy, że ten potencjał jest jeszcze większy - zaznaczył.

Szwecja. Mateusz Morawiecki za akcesją do NATO

Z kolei premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że "mamy do czynienia z trudnymi czasami". - W tych czasach Unia Europejska pokazała swoją siłę i solidarność. Rosja chciała złamać jedność europejską, a ta jest jeszcze bardziej zjednoczona. Dziś musimy wybierać: demokracja albo tyrania, bohaterstwo albo barbarzyństwo - mówił polski premier.

- Byli tacy optymiści, którzy widzieli NATO, jako klub dyskusyjny. - Ja jestem przekonany jednak, że dzięki akcesji Szwecji i Finlandii nasz sojusz będzie silniejszy. Mówiliśmy dziś o tym bardzo obszernie. Szwecja pomoże obronić nasz sojusz. Polska potrzebuje tu silnych sojuszników na południu i północy - dodał Mateusz Morawiecki. - To silny przekaz do Rosji: Polska opowiada się za przyjęciem obu państw do NATO, najlepiej równocześnie - zaznaczył.

Jednocześnie polski premier podkrślił istotną rolę Szwecji w przypadku rozwoju europejskiej gospodarki. - Po 1990 roku rozwijała się jedna teza: Bez globalizacji nie ma rozwoju. To musi się zmienić. Bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju - podkreślił prezes rady ministrów. - Doceniamy rolę Polski w sprawie akcjesji naszego państwa do Traktatu. Polska podpisała dokumnety jako jedna z pierwszych - dodał premier Szwecji.

Pytany przez Polsat News o opodatkowanie firm energetycznych Mateusz Morawiecki zaznaczył, że w tej sprawie podjęto pierwsze kroki. - W przypadku opodatkowaniu wielkich koncernów, my opowiadamy się za takim rozwiązaniem, chociażby w przypadku OECD. Liczymy na to, że zmiany te wpłyną te na przepisy dotyczące opodatkowania takich firm na całym świecie - mówił premier.

W czasie konferencji padło pytanie również o 10. pakiet sankcji wobec Rosji. - Jesteśmy co do zasady za jego wprowadzeniem. Można się spierać, co ma on zawierać i jakich firm dotyczyć. Zawsze są jakieś przeszkody. Chcemy, by ten pakiet był zrównoważany w tym zakresie. Ma być on ostry, mocny, jednak by mógł być wprowadzony, musimy przekonać państwa, które są co do tego sceptyczne - zaznaczył Morawiecki i dodał, że Polska opowiada się twardo za konfiskatą rosyjskich majątków na terenie państw UE.