Gruzja. Protesty w Tibilisi. Powtórka z Majdanu?

- W Gruzji dzieje się to samo, co 10 lat temu w Ukrainie , kiedy wszystko się zaczęło, kiedy zaczęła się okupacja rosyjska - dodał, podkreślając, że właśnie wtedy wpadł na pomysł utworzenia ochotniczego batalionu Legion Gruziński, który następnie udał się na ukraiński front.

- Gruzini nie poddadzą się, dopóki nie dokończą (porażki - red.) Rosji w Ukrainie. Legion Gruziński to grupa, która zrobi wszystko, co w jego mocy, by podzielić Rosję na kawałki - podsumował.