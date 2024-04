Protestowali przeciwko "ustawie rosyjskiej". Policja użyła siły

Wieczorem na platformie X relacjonujący protest aktywiści i dziennikarze zamieścili nagrania, na których widać funkcjonariuszy, bijących nieuzbrojonych uczestników protestów. W centrum Tbilisi zgromadzono bardzo duże siły policji , w tym oddziały przystosowane do rozpędzania protestów, a także sprzęt, w tym armatki wodne.

Wobec demonstrantów zastosowano gaz pieprzowy. Według portalu Newsgeorgia.ru co najmniej 20 osób zgłosiło się do obecnych na miejscu medyków.

Gruzja. Protesty przeciwko "ustawie rosyjskiej". Policja użyła siły

MSW wydało wieczorem we wtorek oświadczenie, że użyło środków specjalnych "przewidzianych prawem", ponieważ uczestnicy protestu nie zastosowali się do wezwań i nie rozeszli się, blokując wejście do parlamentu i uniemożliwiając wyjście posłom - informuje portal Interpress.ge.