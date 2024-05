Jak przekazał minister spraw wewnętrznych Gruzji Aleksander Darachwelidze, we wtorkowych protestach w stolicy kraju zatrzymano w sumie 63 osob y, a sześciu policjantów zostało rannych - donosi agencja Reutera.

Protesty w Tibilisi. Rząd jest zdeterminowany, by przyjąć ustawę

To kolejna już tak wielka demonstracja zorganizowana po tym, jak rządząca partia Gruzińskie Marzenie wznowiła na początku kwietnia procedowanie ustawy o przejrzystości wpływów zagranicznych. Projekt postrzegany jest przez opozycję, ale i USA, Unię Europejską i ONZ, jako autorytarny i bezpośrednio inspirowany Rosją. Gruzini i międzynarodowe organizacje wzywają do wycofania się władz z tego pomysłu, tak jak stało się to w ubiegłym roku, również w wyniku gwałtownych protestów.