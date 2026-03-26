"Jako Europejczyk jestem dumny". Sekretarz generalny NATO pokazał raport

Oprac.: Marta Stępień

W 2025 roku zaobserwowaliśmy 20-procentowy wzrost wydatków Europy i Kanady na obronność w porównaniu z 2024 rokiem - ogłosił sekretarz generalny NATO. Mark Rutte zapowiedział, że kontynowanie tego trendu będzie priorytetem w następnych latach. - Jako Europejczyk jestem dumny z tego, co robimy - zaznaczył.

Sekretarz generalny NATO Mark RutteDURSUN AYDEMIR / ANADOLU AFP

W skrócie

  • Mark Rutte poinformował, że w 2025 roku odnotowano 20-procentowy wzrost wydatków na obronność Europy i Kanady w porównaniu z 2024 rokiem.
  • Rutte podkreślił, że kontynuowanie wzrostu wydatków na obronność oraz osiągnięcie celu 5 proc. PKB na ten cel to priorytety NATO na najbliższe lata.
  • Szef NATO wskazał, że Rosja pozostaje "największym i najpoważniejszym zagrożeniem" dla bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W opublikowanym w czwartek rocznym raporcie NATO czytamy, że europejskie kraje Sojuszu i Kanada zwiększyły wydatki na obronę o 20 proc. w 2025 roku w porównaniu z rokiem poprzednim w ujęciu realnym.

Sekretarz generalny Mark Rutte odniósł się do tych danych podczas briefingu prasowego w Brukseli i wezwał członków NATO do utrzymania tego tempa.

- Kontynuowanie tego istotnego trendu będzie priorytetem w nadchodzących latach - zaznaczył.

Mark Rutte wyznaczył priorytet dla NATO. "Niezbędne silne więzi transatlantyckie"

Rutte przypomniał, że na szczycie w Hadze w 2025 roku sojusznicy "podjęli historyczną decyzję o zwiększeniu inwestycji w obronność do 5 proc. PKB", co oznacza "znaczny postęp".

- Po raz pierwszy wszyscy sojusznicy zrealizowali cel uzgodniony w 2014 roku, który zakładał inwestowanie co najmniej 2 proc. PKB w obronność - dodał szef NATO.

Jednocześnie zaznaczył, że "oczekuje, iż sojusznicy na kolejnym szczycie NATO w Ankarze pokażą, że podążają jasną i wiarygodną ścieżką do celu przeznaczania 5 proc. PKB na obronność". - Silne więzi transatlantyckie pozostają niezbędne w dobie globalnej niepewności - zaznaczył.

Zobacz również:

Pentagon planuje przekierowań broń dla Ukrainy na Bliski Wschód
Świat

Sprzęt dla Ukrainy zagrożony. Pentagon chce go wysłać na Bliski Wschód

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz

"Jestem dumny". Sekretarz generalny NATO podsumował 2025 rok

Szef NATO ocenił, że "przez długi czas europejscy sojusznicy i Kanada byli nadmiernie uzależnieni od amerykańskiej potęgi militarnej".

- Nie braliśmy wystarczającej odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo, ale nastąpiła realna zmiana w sposobie myślenia, zbiorowe uznanie naszego zmienionego środowiska bezpieczeństwa. Jako Europejczyk jestem dumny z tego, co robimy - podkreślił Mark Rutte.

Odnosząc się do raportu sekretarz generalny napisał na platformie X, że "rok 2025 był przełomowy dla NATO". "Podjęliśmy kluczowe decyzje, które będą kształtować przyszłość naszego Sojuszu w nadchodzących latach".

"W ciągle zmieniającym się świecie nieustannie się dostosowujemy, aby zapewnić sobie gotowość i zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa miliardowi naszych obywateli" - dodał.

Zobacz również:

Rosja inwestuje miliardy w okupowane tereny Ukrainy
Wojna w Ukrainie

Rosja pompuje miliardy w okupowane terytorium. Tworzą własne Eldorado

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Szef NATO o Trumpie. "Bez niego nigdy by się nie udało"

W trakcie briefingu Rutte został zapytany o Stany Zjednoczone oraz Donalda Trumpa.

- Bez obecnej administracji Stanów Zjednoczonych i obecnego prezydenta, myślę, że nigdy nie udałoby się zrealizować zobowiązania do przeznaczania 5 proc. naszego PKB na obronność, wliczając w to 3,5 proc. na podstawową obronność - mówił.

Jednocześnie Rutte zaznaczył, że pomimo znacznego zwiększenia wydatków na obronność, nadal istnieją obszary wymagające udoskonalenia.

- Baza przemysłu obronnego po prostu obecnie nie produkuje wystarczająco dużo, a my nie jesteśmy wystarczająco szybcy we wdrażaniu innowacji. Robimy postępy, ale musimy zrobić więcej - wzywał.

Zobacz również:

Wielka Brytania. Marynarka będzie zatrzymywać statki "floty cieni" Rosji
Świat

Wielka Brytania bierze na cel "flotę cieni". Starmer dał zielone światło

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Mark Rutte mówił o Rosji. "Największe zagrożenie"

Szef NATO zauważył, że "Rosja pozostaje największym, najpoważniejszym zagrożeniem". Stwierdził, że wzmocnienie obrony jest konieczne, aby Sojusz był w stanie "stawić czoła zagrożeniom, przed którymi stoimy".

- Rosja pozostaje największym i najpoważniejszym zagrożeniem dla bezpieczeństwa w obszarze euroatlantyckim - tłumaczył, nawiązując do licznych incydentów z ostatniego roku, w tym naruszeń przestrzeni powietrznej, aktów sabotażu, działań cybernetycznych i ataków dronów.

Źródło: "The Guardian"

Zobacz również:

Białoruś i Korea Północna. Łukaszenka i Kim Dzong Un podpisali traktat
Świat

Sojusznicy Putina zacieśniają więzy. Łukaszenka ze znaczącym gestem

Dorota Hilger
Dorota Hilger
"Wydarzenia": Zaskakujące znalezisko. Dyrygent odnalazł Mazurka Dąbrowskiego z 1821 rokuPolsat News

Najnowsze