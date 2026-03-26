W skrócie Na skrzyżowaniu Targowej i Ząbkowskiej w Warszawie doszło do zderzenia dwóch samochodów, w wyniku czego Nissan dachował i jedna z pasażerek trafiła do szpitala.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca BMW mógł wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane.

W styczniu na Placu Szembeka na warszawskiej Pradze doszło do innego poważnego wypadku, gdzie Toyota dachowała i wjechała w pieszych na przejściu.

Wypadek miał miejsce w czwartek o godzinie 9.06 na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ząbkowskiej w Warszawie - przekazał Interii asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejsce skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Po ich przybyciu zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz zbadano osoby biorące udział w wypadku.

- Pasażerka Nissana została przekazana pod opiekę medyków. Na szczęście nikomu się nic nie stało - przekazał w rozmowie z Interią asp. Sobótka.

Niebezpieczny wypadek w Warszawie. Samochód dachował, radny bije na alarm

Z ustaleń, do których dotarł serwis wawa.info, wynika, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierowca BMW poruszał się ulicą Targową w stronę alei "Solidarności". W tym samym czasie kierujący Nissanem skręcał w ulicę Ząbkowską.

"Uderzenie okazało się na tyle silne, że Nissan został przewrócony na dach, co natychmiast przyciągnęło uwagę przechodniów i innych kierowców" - czytamy w relacji.

Aspirant Sobótka potwierdził Interii, że sprawcą zdarzenia "jest kierujący BMW, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Nissanem". - Kierowcy byli trzeźwi - dodał.

O zdarzeniu informował m.in. radny Jan Mencwel. We wpisie opublikowanym na platformie X podkreślił, że to kolejny wypadek w tym miejscu.

"To skrzyżowanie jest do pilnej przebudowy! Wnosiłem o to do tegorocznego budżetu, ale szef Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie osobiście blokuje zmiany w tym miejscu" - napisał Mencwel.

Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje dziecko

To niejedyne poważne zdarzenie drogowe, do którego doszło w ostatnim czasie w Warszawie w związku z wymuszeniem pierwszeństwa. W styczniu informowaliśmy o wypadku przy Placu Szembeka, w wyniku którego zginęło dziecko.

- Na skutek tej kolizji, auta uderzyły w stojących przy przejściu pieszych - informował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy mazowieckiej PSP bryg. Karol Kroć.

- Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem - relacjonował mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.

W wypadku poszkodowanych zostało pięć osób, w tym wspomniane dziecko. Kierowcy samochodów nie odnieśli poważnych obrażeń.

