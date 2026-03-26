Groźny wypadek w Warszawie. Radny alarmuje: Skrzyżowanie do pilnej przebudowy
Radny Jan Mencwel nagłośnił groźnie wyglądający wypadek na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ząbkowskiej na warszawskiej Pradze. "To skrzyżowanie jest do pilnej przebudowy!" - zaapelował w sieci, załączając zdjęcie dachującego samochodu. Sprawcą wypadku jest kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa. - Na szczęście nikomu nic się nie stało - przekazał w rozmowie z Interią przedstawiciel policji.
W skrócie
- Na skrzyżowaniu Targowej i Ząbkowskiej w Warszawie doszło do zderzenia dwóch samochodów, w wyniku czego Nissan dachował i jedna z pasażerek trafiła do szpitala.
- Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca BMW mógł wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Dokładne okoliczności wypadku będą wyjaśniane.
- W styczniu na Placu Szembeka na warszawskiej Pradze doszło do innego poważnego wypadku, gdzie Toyota dachowała i wjechała w pieszych na przejściu.
Wypadek miał miejsce w czwartek o godzinie 9.06 na skrzyżowaniu ulic Targowej i Ząbkowskiej w Warszawie - przekazał Interii asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.
Na miejsce skierowano straż pożarną, zespół ratownictwa medycznego oraz policję. Po ich przybyciu zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz zbadano osoby biorące udział w wypadku.
- Pasażerka Nissana została przekazana pod opiekę medyków. Na szczęście nikomu się nic nie stało - przekazał w rozmowie z Interią asp. Sobótka.
Niebezpieczny wypadek w Warszawie. Samochód dachował, radny bije na alarm
Z ustaleń, do których dotarł serwis wawa.info, wynika, że do zdarzenia doszło w momencie, gdy kierowca BMW poruszał się ulicą Targową w stronę alei "Solidarności". W tym samym czasie kierujący Nissanem skręcał w ulicę Ząbkowską.
"Uderzenie okazało się na tyle silne, że Nissan został przewrócony na dach, co natychmiast przyciągnęło uwagę przechodniów i innych kierowców" - czytamy w relacji.
Aspirant Sobótka potwierdził Interii, że sprawcą zdarzenia "jest kierujący BMW, który nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu kierującemu Nissanem". - Kierowcy byli trzeźwi - dodał.
O zdarzeniu informował m.in. radny Jan Mencwel. We wpisie opublikowanym na platformie X podkreślił, że to kolejny wypadek w tym miejscu.
"To skrzyżowanie jest do pilnej przebudowy! Wnosiłem o to do tegorocznego budżetu, ale szef Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie osobiście blokuje zmiany w tym miejscu" - napisał Mencwel.
Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje dziecko
To niejedyne poważne zdarzenie drogowe, do którego doszło w ostatnim czasie w Warszawie w związku z wymuszeniem pierwszeństwa. W styczniu informowaliśmy o wypadku przy Placu Szembeka, w wyniku którego zginęło dziecko.
- Na skutek tej kolizji, auta uderzyły w stojących przy przejściu pieszych - informował w rozmowie z Interią rzecznik prasowy mazowieckiej PSP bryg. Karol Kroć.
- Toyota jechała ulicą Grochowską, Ford ulicą Zamieniecką, skręcał w lewo i wymusił pierwszeństwo. W efekcie Toyota dachowała i wbiła się na przejście dla pieszych, na których była kobieta z dzieckiem - relacjonował mł. asp. Paweł Chmura ze stołecznej policji.
W wypadku poszkodowanych zostało pięć osób, w tym wspomniane dziecko. Kierowcy samochodów nie odnieśli poważnych obrażeń.