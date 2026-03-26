Fałszywe stemple polskiej kontroli. Ukrainiec wpadł na granicy

Patryk Idziak

Obywatel Ukrainy postanowił sfałszować stemple polskiej kontroli granicznej. Fałszerstwo ujawnili funkcjonariusze stacjonujący na przejściu w Medyce. Dopytywany Ukrainiec opisał, jak doszło do podrobienia dokumentu.

Czerwono-biały znak "Kontrola graniczna" przed budynkiem przejścia granicznego z napisem "POLSKA" i godłem orła.
Obywatel Ukrainy posługiwał się podrobionymi dokumentami. Usłyszał wyrok

22 marca na przejściu granicznym w Medyce do kontroli zgłosił się obywatel Ukrainy. Mężczyzna podróżował jako pasażer samochodu osobowego opuszczającego terytorium Polski i kierującego się w stronę Ukrainy.

Podczas sprawdzania dokumentów mundurowi zauważyli w paszporcie Ukraińca dwa fałszywe stemple polskiej kontroli granicznej.

Sfałszowane dokumenty ujawnione przez Straż Graniczną. Koszt: 300 euro

W rozmowie z mundurowymi obywatel Ukrainy wyjaśnił, że wcześniej przebywał i pracował na terenie Francji, jednak z uwagi na brak możliwości legalnego przedłużenia pobytu zdecydował się na zdobycie nieautentycznych oznaczeń w paszporcie.

Jak dodał, za naniesienie podrobionych stempli kontroli granicznej zapłacił 300 euro.

Mężczyzna przyznał się do zarzutów wykorzystania fałszywych dokumentów i dobrowolnie poddał karze. Orzeczono wobec niego sześć miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata. Po zakończeniu czynności cudzoziemiec wyjechał na Ukrainę - podała Straż Graniczna w komunikacie.

Zobacz również:

Straż Graniczna przy zaporze na granicy Polski z Białorusią
Polska

Fałszywe informacje o migrantach. Resort wytyka błąd posła PiS

Kontrole graniczne w Polsce. Co grozi za fałszowanie dokumentów?

Służby poinformowały, że tylko w tym roku funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli ponad 630 fałszywych dokumentów.

Zgodnie z art. 270. Kodeksu karnego fałszerstwo dokumentów w celu użycia ich jako autentycznych jest w Polsce zagrożone karą więzienia od trzech miesięcy do pięciu lat, a w "wypadku mniejszej wagi" karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do dwóch lat. Karane są również przygotowania do fałszerstwa lub używania takich dokumentów.

Zobacz również:

Straż Graniczna i policja rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą (zdj. ilustracyjne)
Polska

Wystawiali fałszywe dokumenty cudzoziemcom. Grupa przestępcza rozbita

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
"Wydarzenia": Kierowcy masowo ignorują mandaty. Nowe przepisy mają to zmienićPolsat News

Najnowsze