W skrócie Opozycja krytykuje rząd za opóźnienie w obniżeniu VAT i akcyzy na paliwa oraz podnosi kwestię kosztów poniesionych przez kierowców.

Politycy wyrażają obawy, że regulacja cen maksymalnych paliw może doprowadzić do ich braku na rynku.

Przedstawiciele koalicji rządzącej popierają działania premiera dotyczące obniżek podatków i pakietu osłonowego, zaznaczając ryzyko ewentualnego weta prezydenta.

W czwartek rząd podjął decyzję o obniżce VAT-u i akcyzy na paliwa, którego ceny wystrzeliły w górę z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Maksymalna cena na stacjach ma być regulowana. W sieci szybko pojawiły się komentarze polityków opozycji, którzy zarzucają Donaldowi Tuskowi, że rząd zareagował za późno.

"Tuskowi prawie trzy tygodnie zajęło przepisanie ustawy w sprawie obniżenia cen paliw, którą zaproponowałem już 9 marca. Kierowcy w Polsce stracili przez jego zwłokę około 2 mld zł. Kto teraz zwróci Polakom te pieniądze?" - skomentował Przemysław Czarnek.

Opozycja krytykuje ingerencję w rynek. "Może doprowadzić do braku paliwa"

W podobnym tonie wypowiedział się Mariusz Błaszczak. "Brawo! Ustawa, którą zaproponował już 9 marca ma ostatecznie wejść w życie. Tuskowi aż trzy tygodnie zajęło, aby przekonać się, że podwyżki cen paliw zrujnują naszą gospodarkę. Presja ma sens!" - stwierdził poseł PiS.

"Dodatkowe pieniądze, które przez prawie miesiąc zarobił Orlen i Rząd ściągnął w cenach paliwa natychmiast przekazać na służbę zdrowia, minimum sprawiedliwości!" - zaapelował były premier Mateusz Morawiecki.

"To że obniżona będzie akcyza i VAT na paliwo to dobrze. Powinno się jeszcze obniżyć opłatę paliwową i zlikwidować opłatę emisyjną" - skomentował polityk Konfederacji Marek Tucholski.

Ostrzegł jednak, że sztywne ceny maksymalne wyznaczane każdego dnia to ingerencja wysokiego ryzyka, która może doprowadzić do fizycznego braku paliwa. "Zła wycena spowoduje, że stacje przestają sprzedawać paliwo poniżej kosztów albo ograniczają podaż" - stwierdził.

Rząd obniży akcyzę na paliwo. "Oby prezydent nie zawetował"

Decyzję Tuska chwalą natomiast członkowie koalicji rządzącej. "Premier ogłasza wprowadzenie szerokiego pakietu osłonowego na rynku paliw. Zmniejszony VAT z 23 proc. do 8 proc. i również niższa akcyza. Ustawowe rozwiązania już w piątek wyjdą z Sejmu. Portfele Polaków nie mogą być zakładnikami wojny na Bliskim Wschodzie" - poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"Czyny, nie słowa! Inni tylko gadają, a rząd Donalda Tuska przygotował Ustawę o CPN: 'Ceny Paliw Niżej'. Tniemy VAT (8 proc.) i akcyzę, żebyście przed świętami tankowali o 1,20 zł/l taniej. Kolejne ulgi w drodze. Oby tylko Prezydent nie zawetował tych rozwiązań!" - napisała z kolei senator KO Monika Jadwiga Piątkowska.

Zobacz również: Maria Kosiarz

"Jeszcze przed świętami ceny paliwa zostaną obniżone o około 1,20 zł! Potrzebna dobra wola prezydenta" - zwrócił także uwagę europoseł KO Dariusz Joński. "Wszystkie rodzaje paliwa niżej o ok. 1,2 zł na litrze. Mam tylko nadzieję, że żadna głupota nie przyjdzie do głowy Karolowi Nawrockiemu" - stwierdził też Tomasz Trela z Lewicy.

Jak ogłosił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty dwa projekty w tej sprawie będą procedowane jeszcze na czwartkowych obradach, w ramach "szybiej ścieżki" o godzinie 18. Z kolei marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska ogłosiła, że skraca oficjalną wizytę w Niemczech. "Jesteśmy gotowi jutro pracować nad projektem 'Ceny Paliwa Niżej'. Na godzinę 14.00 zwołałam posiedzenie Senatu" - napisała.

"Wydarzenia": Zaskakujące znalezisko. Dyrygent odnalazł Mazurka Dąbrowskiego z 1821 roku Polsat News