W nocy ze środy na czwartek Niemcy doświadczyli intensywnych opadów śniegu. Szczególnie mocno sypało w południowo-zachodniej części Badenii-Wirtembergii. Choć miejscami spadło od 1 do 3 cm, w niektórych miejscowościach zanotowano nawet 12 i 14 cm białego puchu (odpowiednio: w Lenzkirch i Malsburg-Marzell). Na wyżej położonych terenach śniegu spadło jeszcze więcej.

Zimowa wiosna w Niemczech. Spadło nawet 20 cm śniegu

Intensywnie padający śnieg spowodował duże utrudnienia. Na drodze B31 nieopodal miejscowości Hinterzarten na południowym zachodzie Niemiec utknęło około 10 ciężarówek. Zablokowały one ruch na drodze łączącej Titisee-Neustadt z Freiburgiem.

W nocy drogę zamknięto na kilka godzin, żeby umożliwić dotarcie w to miejsce holowników. Miał one przetransportować unieruchomione pojazdy w inne miejsce, żeby nie blokowały ruchu. Na szczęście nie doszło do wypadków spowodowanych złą pogodą.

W czwartek w praktycznie całych Niemczech pada deszcz ze śniegiem lub sam śnieg. Najmocniej sypie na południu

Droga B31 między Freiburgiem a Hinterzarten w czwartek jest już odblokowana i obecnie całkowicie przejezdna.

Choć panuje już kalendarzowa wiosna, w Niemczech wciąż obowiązuje nakaz porusznia się pojazdami na oponach zimowych. Jeśli ktoś spowoduje utrudnienia w ruchu, a służby odkryją, że jego pojazd ma niewłaściwe ogumienia, może zostać ukarany grzywną.

Według policji w przypadku ośnieżenia na drodze B31 nawet zimowe opony mogły nie wystarczyć, a ta część trasy mogłaby być trudna do pokonania nawet z użyciem łańcuchów - podaje serwis Stuttgarter Zeitung

Śnieg wciąż sypie. Może poleżeć dłużej

Opady śniegu notuje się w wielu częściach Niemiec, jednak najintensywniejsze wystąpiły na terenach podgórskich i w górach. Najwięcej sypało na wysokości powyżej 700 metrów nad poziomem morza.

W południowym Schwarzwaldzie spadło do 20 cm białego puchu - wynika z danych niemieckiej służby meteorologicznej DWD.

Cały czas pada. Na terenach od północnego zachodu notuje się duże ilości deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Lokalnie występują również burze. Najwięcej śniegu w najbliższym czasie spadnie w północnej części Alp.

Według niemieckich synoptyków śnieg w najbliższym czasie będzie padać głównie na wysokościach powyżej 700 metrów nad poziomem morza. Ponieważ jest dość chłodno, a w nocy z czwartku na piątek w wielu miejscach spodziewane są przymrozki, cienka warstwa śniegu może się utrzymać dłużej, przynajmniej do piątku.

Źródło: Badische Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung

