Rosjanie myśleli, że walczą z oddziałem. Walczyli tylko z jednym Ukraińcem

Patryk Idziak

Żołnierz ukraińskich wojsk spadochronowych otrzymał tytuł Bohatera Ukrainy oraz order Złotej Gwiazdy. Jako jedyny ze swojego oddziału przeżył atak dronowy i przez pięć dni bez wody czy jedzenia odpierał szturm w regionie Pokrowska. W pojedynkę zdołał pokonać ponad 10 żołnierzy Rosji.

Ukraiński żołnierz w mundurze i bordowym berecie na tle sztandaru, spadochroniarz, flaga Ukrainy, chmury
Żołnierz wojsk powietrznodesantowych Ukrainy odznaczony za obronę PokrowskaFacebook/25. Siczesławska Samodzielna Brygady Powietrznodesantowa; 123RF; HANDOUT / 77TH AIRBORNE BRIGADE OF UKRAINIAN ARMED FORCESAFP

W skrócie

  • Dmytrij Jaszczenko, żołnierz 25. Siczesławskiej Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej, przez pięć dni samotnie odpierał szturm w okolicach Pokrowska bez wody i jedzenia.
  • Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyznał Jaszczenko tytuł Bohatera Ukrainy oraz order Złotej Gwiazdy.
  • Pokrowsk jest jednym z głównych celów strategicznych Rosji i doświadcza intensywnych ataków dronowych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Dmytrij "Irlandczyk" Jaszczenko, żołnierz 25. Siczesławskiej Samodzielnej Brygady Powietrznodesantowej, podczas walk o Pokrowsk przeżył jako jedyny ze swojego oddziału. Pozostałych trzech spadochroniarzy zginęło w wyniku uderzeń dronów.

Pięć dni na polu walki. "Nie miał wody ani jedzenia"

Jak przekazało dowództwo brygady, Jaszczenko przez pięć dni pozostawał na polu walki bez wody, jedzenia i komunikacji. Przy tym jednak zmieniał pozycje i odpierał natarcie Rosjan.

W jednej z potyczek zdołał sam zlikwidować ponad 10 rosyjskich żołnierzy. "Reszta Rosjan uciekła, sądząc, że walczą z większym oddziałem" - przekonują mundurowi z 25. Brygady. Jak wyjaśniono, potem żołnierz opuścił miasto, a po drodze pomógł jeszcze ewakuować napotkanego rannego.

Zełenski nadał żołnierzowi tytuł Bohatera Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski postanowił odznaczyć "Irlandczyka" najwyższym ukraińskim tytułem honorowym, przyznawanym za wybitne zasługi lub bohaterskie czyny.

"Za odwagę i bohaterstwo okazane w obronie suwerenności państwa i integralności terytorialnej Ukrainy, bezinteresowną służbę narodowi ukraińskiemu, zarządzam nadanie tytułu Bohatera Ukrainy z orderem Złotej Gwiazdy" - napisał Zełenski w swoim dekrecie we wtorek.

Wojna w Ukrainie. Pokrowsk pod naporem Rosjan

Pokrowsk, będący jednym z głównych celów strategicznych Rosji, jest regularnie atakowany przez drony bojowe. W czwartek ukraińskie wojska powstrzymały kolejny atak prowadzony z kilku kierunków, w którym zginęło około 50 Rosjan.

Jak informował wcześniej rzecznik Południowych Sił Obrony Ukrainy Władysław Wołoszyn, od czasu ostatnich ataków Moskwa niemal dwukrotnie zwiększyła liczbę wysyłanych dronów - mowa o około 550 sztukach.

Źródło: Unian

