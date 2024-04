Konflikt na Bliskim Wschodzie. Joe Biden pilnie wraca do Waszyngtonu

Joe Biden zdecydował się przerwać urlop i wrócić do Białego Domu na konsultacje z zespołem do spraw bezpieczeństwa. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych związana jest z napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie. Przed godz. 22 pojawiły się pierwsze informacje o wystrzeleniu dronów przez Iran, co następnie potwierdził rzecznik izraelskiej armii.