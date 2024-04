Eskalacja napięcia na linii Iran - Izrael

Iran miałby użyć dziesiątek lub nawet setek dronów i rakiet. USA obawiają się, że atak może nastąpić z terytorium Iranu , a nie - jak dotychczas - za pomocą wspieranych przez Teheran bojówek takich jak libański Hezbollah , co mogłoby doprowadzić do poważnej eskalacji.

Joe Biden: Nie róbcie tego

- Nie chcę wdawać się w niejawne informacje, ale spodziewam się, że (atak - red.) będzie wcześniej niż później - mówił Biden, podkreślając, że w przypadku agresji Stany Zjednoczone wesprą władze w Jerozolimie, by te mogły skutecznie się bronić.

- Nie róbcie tego - stwierdził prezydent USA. - Jesteśmy oddani obronie Izraela. Będziemy wspierać Izrael. Pomożemy bronić Izraela, a Iranowi się to nie uda - dodał.

Polskie MSZ o "nagłej eskalacji"

"W związku ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie powtarzamy nasze ostrzeżenia dla podróżnych. Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz brak możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych" - podano.