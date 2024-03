Tematem komentarzy we Włoszech jest następująca sekwencja wydarzeń: tuż po tym, gdy Giorgia Meloni odwiedziła Joe Bidena w Białym Domu, a symbolem tego spotkania stało się zdjęcie przedstawiające prezydenta całującego premier w czoło , jej zastępca Matteo Salvini ponownie poparł Trumpa.

We wpisie na platformie X przywódca Ligi, minister infrastruktury i transportu napisał: "Gratulacje dla Donalda Trumpa . Trzy kolejne kroki naprzód ku zmianie w Białym Domu". Tak odniósł się do zwycięstw byłego prezydenta w prawyborach Partii Republikańskiej w stanach Michigan, Missouri i Idaho.

Włochy. Wicepremier przeciwko Giorgii Meloni?

"Od Brukseli do Waszyngtonu, nadchodzą zmiany" - dodał Matteo Salvini.

Publicysta dziennika "Corriere della Sera" Antonio Polito w komentarzu wideo zamieszczonym na stronie internetowej gazety powiedział: "Podczas gdy premier Giorgia Meloni spotykała się z Bidenem w Białym Domu, wicepremier Salvini dał do zrozumienia, że chciałby, by go opuścił pokonany przez jego beniaminka Trumpa".