- Kanada jest gotowa uznać istnienie państwa palestyńskiego, ale obecnie, gdy trwa wojna w Strefie Gazy nie jest to właściwy czas (...). Jesteśmy gotowi uznać państwo palestyńskie we właściwym czasie i niekoniecznie będzie to ostatni krok - powiedział Trudeau, odpowiadając na pytanie jednej z parlamentarzystek, Heather McPherson z Nowej Partii Demokratycznej (NDP).