Członkostwu Palestyny w ONZ sprzeciwia się Izrael . Rezolucja nie oznacza automatycznego zatwierdzenia członkostwa, ale otwiera drogę do akcesji w organizacji. Jeśli rezolucja zostanie przyjęta, sprawa trafi do Rady Bezpieczeństwa , a następnie ponownie na forum Zgromadzenia Ogólnego.

Rezolucja ws. członkostwa Palestyny w ONZ

Przyjęty dokument stwierdza, iż "Palestyna kwalifikuje się do członkostwa w Organizacji Narodów Zjednoczonych zgodnie z artykułem czwartym Karty Narodów Zjednoczonych oraz powinna zostać przyjęty do Organizacji Narodów Zjednoczonych ".

Ponadto rezolucja wskazuje, że Palestyna powinna zostać dopuszczona do prac i sesji Zgromadzenia Ogólnego. Dokument "potwierdza prawo narodu palestyńskiego do samostanowienia". Kolejna sprawa to "wznowienie i skoordynowanie" wysiłków, których celem ma być "zakończenie izraelskiej okupacji" w Palestynie.