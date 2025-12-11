Robert Fico zacytował treść swojego listu do europejskiego dygnitarza w słowackim parlamencie w czwartek.

Fico przeczytał list podczas interpelacji poselskich. W parlamencie odniósł się także do strategii bezpieczeństwa USA. Według niego, dokument stwierdza, że UE odchodzi od swoich podstawowych wartości.

Fico do szefa Rady Europejskiej: Jeśli UE ma zginąć, to niech ginie

- Jeśli UE będzie nadal postępować w ten sposób i nie będzie szanować suwerennej polityki, tradycji i korzeni historycznych, to zginie. A jeśli ma zginąć, to niech ginie - powiedział Fico.

Słowacki premier podkreślił również, że jego stanowisko w sprawie Ukrainy się nie zmieni pod żadną presją i niezależnie od tego, jak długo będzie trwać grudniowy szczyt. Dodał jednak, że uszanuje decyzję innych państw członkowskich, jeśli zdecydują się one na własne, dobrowolne zobowiązania.

Jego zdaniem konflikt na Ukrainie nie ma rozwiązania militarnego, a strategia UE wobec tego konfliktu jest niewłaściwa i nieskuteczna. Zauważył, że popiera inicjatywy pokojowe i wysiłki amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa.

Premier Słowacji opublikował list do Von der Leyen. Chodzi o politykę klimatyczną

Wcześniej w czwartek szef słowackiego rządu napisał list do szefowej Komisji Europejskiej von der Leyen, w którym, wraz z pięcioma innymi europejskimi liderami, apeluje o "realistyczną politykę klimatyczną" w celu "ochrony europejskiego przemysłu".

W liście premier Fico wzywa do porzucenia "ideologicznego dogmatyzmu" w polityce ekologicznej, aby zwiększyć konkurencyjność Europy, o czym dyskutowano na ostatnim posiedzeniu Rady Europejskiej.

Premier stwierdza również, że UE powinna w pełni włączyć neutralność technologiczną do swojej polityki klimatycznej, ponieważ poleganie na jednej, obowiązkowej technologii spowalnia innowacje i szkodzi konkurencji. Jest to szczególnie pilne dla zmagającego się z trudnościami europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i części samochodowych.

Nowa propozycja powinna również uwzględniać znaczenie paliw zeroemisyjnych, niskoemisyjnych i odnawialnych - w tym biopaliw, które prawo UE już uznaje za "neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla" - dla dekarbonizacji transportu przed 2035 rokiem, argumentuje premier Fico. W przypadku pojazdów ciężarowych UE powinna rozważyć dostosowanie rozporządzenia, aby producenci mogli realizować cele w zakresie emisji CO₂ bez narażania się na kary.

List podpisali premierzy innych państw członkowskich UE: Viktor Orbán z Węgier, Donald Tusk, Rosen Zhelyazkov z Bułgarii, Petr Fiala z Czech i Giorgia Meloni z Włoch.

Źródło: TASR

