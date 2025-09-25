W skrócie Premier Słowacji Robert Fico zadeklarował kontynuację importu rosyjskich surowców, podkreślając brak chęci ulegania naciskom Unii Europejskiej i USA.

Słowacja ma długoterminową umowę na dostawy gazu z Rosji do 2034 roku, a dostawy realizowane są przez Turcję.

Donald Trump skrytykował państwa europejskie kupujące rosyjskie surowce, twierdząc, że w ten sposób finansują one wojnę na Ukrainie.

Zdaniem Roberta Ficy odejście od dostaw z Rosji będzie oznaczać wzrost cen energii. - Nie będę prowadził ideologicznych wyścigów, aby się komuś przypodobać - powiedział, nawiązując do żądań Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych dotyczących zerwania z dostawami z Rosji.

Słowacki premier podkreślił, że Rosja jest - po Stanach Zjednoczonych - drugim co do wielkości dostawcą LNG do Europy Zachodniej.

- Prezydent Trump robi to, co powinien robić każdy polityk. Broni interesów swoich producentów i dostawców oraz naciska na Europę. To jego polityka, która mu się opłaca - powiedział Fico.

Słowacja importuje rosyjski gaz. Umowa została podpisana na lata

Bratysława już wcześniej odrzuciła inicjatywę Unii Europejskiej dotyczącą stopniowego zaprzestania importu rosyjskiego gazu i z tego powodu początkowo blokowała zatwierdzenie 18. pakietu sankcji UE wobec Rosji za jej ciągłą agresję na Ukrainie.

Słowacja ma długoterminową umowę na dostawy rosyjskiego gazu do 2034 roku, surowiec nie płynie przez Ukrainę, ale inną trasą - przez Turcję. Zdaniem Ficy przepustowość tej trasy jest zbyt mała z punktu widzenia potrzeb Słowacji.

Donald Trump uderza w państwa europejskie. "To żenujące"

Donald Trump podczas swojego wtorkowego przemówienia na forum ONZ zapowiedział, że USA są gotowe nałożyć "bardzo surowe cła" na Rosję, które mogłyby pomóc w zakończeniu wojny w Ukrainie. - Jednak aby te cła były skuteczne, państwa europejskie - wszyscy tu zgromadzeni - musiałyby dołączyć do nas i przyjąć dokładnie te same środki - powiedział Trump.

W tym kontekście skrytykował państwa Starego Kontynentu, które nadal kupują surowce od Rosji i w ten sposób "finansują tę wojnę". - To jest żenujące, zawstydzające - powiedział amerykański przywódca.

