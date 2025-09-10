"Słowacja byłaby bezsilna". Wydarzenia w Polsce wywołały dyskusję u sąsiadów

Dawid Szczyrbowski

Słowacja byłaby bezsilna wobec ewentualnego ataku wrogich dronów, ponieważ nie posiada obrony powietrznej - podkreślił prezydent Peter Pellegrini, komentując wydarzenia w Polsce. - Słowacja jest dziś naga i bosa i nie jest w stanie zareagować natychmiast - powiedział. Premier Robert Fico znalazł winnych takiego stanu rzeczy, wskazując na przedstawicieli słowackiej opozycji, którzy przekazali cały sprzęt Ukrainie.

Prezydent Słowacji Peter Pellegrini
Prezydent Słowacji Peter PellegriniWojtek RadwańskiAFP

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony skomentował prezydent Słowacji. Peter Pellegrini przyznał, że jego kraj w podobnej sytuacji nie byłby gotowy na zdecydowaną odpowiedź.

- Chciałbym podkreślić, o czym często mówię, w jak niebezpiecznej sytuacji znajduje się dziś Republika Słowacka, która nie ma żadnych środków obrony powietrznej - powiedział podczas swojej wizyty w Japonii.

"Słowacja naga i bosa". Prezydent szczerze po ataku rosyjskich dronów w Polsce

Zdaniem Pellegriniego wydarzenia w Polsce są "wielkim przypomnieniem", że brak obrony powietrznej stanowi poważne zagrożenie. - Słowacja jest dziś naga i bosa i nie jest w stanie zareagować natychmiast - przyznał.

Słowackie służby nie odnotowały ryzyka naruszenia przestrzeni powietrznej - poinformował prezydent. Zarazem przestrzegł przed ewentualną "awarią techniczną", w wyniku której obiekt atakujący obszar na pograniczu ukraińsko-słowackim, zmieni trajektorię i uderzy w niezamierzony cel.

    Za pośrednictwem mediów społecznościowych głos zabrał słowacki premier. "Naruszenie przestrzeni powietrznej suwerennej Polski, naszego sąsiada i partnera w UE i NATO, to poważny incydent, który może mieć daleko idące konsekwencje. W związku z tym ważne jest obiektywne ustalenie, czy był to zamiar czy wypadek" - napisał na Facebooku Robert Fico, który wyraził solidarność z Polską i zaoferował współpracę.

    Przy okazji Fico skrytykował swoich przeciwników politycznych. "(Obecna - red.) słowacka opozycja bez odpowiedniego odszkodowania przekazała Ukrainie za darmo cały system ochrony powietrza" - oskarżył. Ruch ten nazwał "wojskowym sabotażem wobec Słowacji".

    Rosyjskie drony nad Polską. MON użyło uzbrojenia

    Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, do naruszeń doszło w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

    "Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

    Premier Tusk informował w Sejmie, że "odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej". Nie są to ostateczne dane.

    Źródło: TV Markiza

