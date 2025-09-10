W skrócie Prezydent Słowacji Peter Pellegrini przyznał, że kraj nie jest przygotowany na obronę powietrzną w obliczu możliwych incydentów z dronami.

Premier Robert Fico wyraził solidarność z Polską po naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony i skrytykował słowacką opozycję za przekazanie systemu obrony Ukrainie.

Polskie siły zbrojne użyły uzbrojenia w związku z naruszeniem granicy przez drony. Premier Donald Tusk poinformował o 19 takich przypadkach.

Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony skomentował prezydent Słowacji. Peter Pellegrini przyznał, że jego kraj w podobnej sytuacji nie byłby gotowy na zdecydowaną odpowiedź.

- Chciałbym podkreślić, o czym często mówię, w jak niebezpiecznej sytuacji znajduje się dziś Republika Słowacka, która nie ma żadnych środków obrony powietrznej - powiedział podczas swojej wizyty w Japonii.

"Słowacja naga i bosa". Prezydent szczerze po ataku rosyjskich dronów w Polsce

Zdaniem Pellegriniego wydarzenia w Polsce są "wielkim przypomnieniem", że brak obrony powietrznej stanowi poważne zagrożenie. - Słowacja jest dziś naga i bosa i nie jest w stanie zareagować natychmiast - przyznał.

Słowackie służby nie odnotowały ryzyka naruszenia przestrzeni powietrznej - poinformował prezydent. Zarazem przestrzegł przed ewentualną "awarią techniczną", w wyniku której obiekt atakujący obszar na pograniczu ukraińsko-słowackim, zmieni trajektorię i uderzy w niezamierzony cel.

Za pośrednictwem mediów społecznościowych głos zabrał słowacki premier. "Naruszenie przestrzeni powietrznej suwerennej Polski, naszego sąsiada i partnera w UE i NATO, to poważny incydent, który może mieć daleko idące konsekwencje. W związku z tym ważne jest obiektywne ustalenie, czy był to zamiar czy wypadek" - napisał na Facebooku Robert Fico, który wyraził solidarność z Polską i zaoferował współpracę.

Przy okazji Fico skrytykował swoich przeciwników politycznych. "(Obecna - red.) słowacka opozycja bez odpowiedniego odszkodowania przekazała Ukrainie za darmo cały system ochrony powietrza" - oskarżył. Ruch ten nazwał "wojskowym sabotażem wobec Słowacji".

Rosyjskie drony nad Polską. MON użyło uzbrojenia

Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło w nocy z wtorku na środę. Jak przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, do naruszeń doszło w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy.

"Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów" - podało dowództwo.

Premier Tusk informował w Sejmie, że "odnotowano i precyzyjnie namierzono 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej". Nie są to ostateczne dane.

Źródło: TV Markiza

