Zełenski spotkał się z Fico. Jest komunikat, "nie pozostanie bierna"
"Dialog będzie kontynuowany" , a "Słowacja nie pozostanie bierna" - zapewnił Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z Robertem Fico. Jak relacjonował, słowacki premier wyraził poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy. "Mamy różne poglądy w niektórych sprawach", ale współpraca "ma wiele pozytywnych aspektów" - zaznaczył Fico.
W skrócie
- Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico w Użhorodzie, podkreślając kontynuację dialogu między krajami.
- Fico zadeklarował poparcie dla unijnych aspiracji Ukrainy, mimo istniejących różnic w niektórych kwestiach.
- Dyskutowano również o współpracy energetycznej i gospodarce, a także o stanowisku Słowacji wobec Rosji po niedawnym spotkaniu Fico z Putinem.
Wołodymyr Zełenski przekazał, że odbył "merytoryczną" rozmowę z premierem Słowacji Robertem Ficą.
Do spotkania pierwotnie miało dojść na wschodzie Słowacji. Ostatecznie politycy rozmawiali na terenie Ukrainy, w przygranicznym mieście Użhorod.
"Słowacja nie pozostanie bierna. Premier opowiedział mi o swoich kontaktach w Chinach. Osobnym i ważnym tematem była niezależność energetyczna Europy - rosyjska ropa naftowa, podobnie jak rosyjski gaz, nie ma przyszłości" - napisał na platformie X Zełenski.
Ukraina. Spotkanie Zełenski-Fico. "Dialog będzie kontynuowany"
Prezydent Zełenski podkreślił, że Bratysława wspiera europejskie aspiracje Ukrainy i Mołdawii. "To niezwykle ważne" - napisał.
"Równie ważne jest to, że dwustronna współpraca w sprawach gospodarczych, energetycznych i infrastrukturalnych tutaj, w naszym regionie, wzmacnia nasze narody i nasze kraje" - zaznaczył ukraiński przywódca i dodał, że "dialog (ze Słowacją - red.) będzie kontynuowany".
Po spotkaniu w Użhorodzie głos zabrał Robert Fico. Polityk przekazał, że mimo, "iż mamy różne poglądy w niektórych sprawach", pragmatyczna współpraca ukraiński-słowacka ma "wiele pozytywnych aspektów".
Szczyt w Chinach. Doszło do spotkania Putin-Fico
Warto zauważyć, że zaledwie kilka dni wcześniej Robert Fico był w Chinach, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca chwalił politykę rządu w Bratysławie.
- Bardzo cenimy niezależną politykę zagraniczną, którą realizują pan i pański zespół, pański rząd - mówił Putin.
Nawiązał w ten sposób do dystansu, jaki słowacki rząd prezentuje wobec wojny w Ukrainie oraz jej ewentualnej akcesji do UE i NATO. Robert Fico kilkukrotnie blokował unijne sankcje na Rosję, argumentując swoją decyzję tym, że obostrzenia uderzą w sektor energetyczny Słowacji.
