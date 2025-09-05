W skrócie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Słowacji Robertem Fico w Użhorodzie, podkreślając kontynuację dialogu między krajami.

Fico zadeklarował poparcie dla unijnych aspiracji Ukrainy, mimo istniejących różnic w niektórych kwestiach.

Dyskutowano również o współpracy energetycznej i gospodarce, a także o stanowisku Słowacji wobec Rosji po niedawnym spotkaniu Fico z Putinem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Wołodymyr Zełenski przekazał, że odbył "merytoryczną" rozmowę z premierem Słowacji Robertem Ficą.

Do spotkania pierwotnie miało dojść na wschodzie Słowacji. Ostatecznie politycy rozmawiali na terenie Ukrainy, w przygranicznym mieście Użhorod.

"Słowacja nie pozostanie bierna. Premier opowiedział mi o swoich kontaktach w Chinach. Osobnym i ważnym tematem była niezależność energetyczna Europy - rosyjska ropa naftowa, podobnie jak rosyjski gaz, nie ma przyszłości" - napisał na platformie X Zełenski.

Ukraina. Spotkanie Zełenski-Fico. "Dialog będzie kontynuowany"

Prezydent Zełenski podkreślił, że Bratysława wspiera europejskie aspiracje Ukrainy i Mołdawii. "To niezwykle ważne" - napisał.

"Równie ważne jest to, że dwustronna współpraca w sprawach gospodarczych, energetycznych i infrastrukturalnych tutaj, w naszym regionie, wzmacnia nasze narody i nasze kraje" - zaznaczył ukraiński przywódca i dodał, że "dialog (ze Słowacją - red.) będzie kontynuowany".

Po spotkaniu w Użhorodzie głos zabrał Robert Fico. Polityk przekazał, że mimo, "iż mamy różne poglądy w niektórych sprawach", pragmatyczna współpraca ukraiński-słowacka ma "wiele pozytywnych aspektów".

Rozwiń

Szczyt w Chinach. Doszło do spotkania Putin-Fico

Warto zauważyć, że zaledwie kilka dni wcześniej Robert Fico był w Chinach, gdzie spotkał się z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca chwalił politykę rządu w Bratysławie.

- Bardzo cenimy niezależną politykę zagraniczną, którą realizują pan i pański zespół, pański rząd - mówił Putin.

Nawiązał w ten sposób do dystansu, jaki słowacki rząd prezentuje wobec wojny w Ukrainie oraz jej ewentualnej akcesji do UE i NATO. Robert Fico kilkukrotnie blokował unijne sankcje na Rosję, argumentując swoją decyzję tym, że obostrzenia uderzą w sektor energetyczny Słowacji.

Źródło: Reuters

Starcie premiera z prawicowymi stacjami. "Tacy duzi jesteście?" Polsat News Polsat News