Zaskakujące słowa premiera Słowacji. "Nie tylko w Moskwie"

Premier Słowacji Robert Fico wyraził opinię, że dla bezpieczeństwa w Europie niezbędne jest nie tylko wspieranie Ukrainy, ale też zagwarantowanie bezpieczeństwa Rosji. Według słowackiego polityka Władimir Putin wyraził chęć spotkania z Wołodymyrem Zełenskim "nie tylko w Moskwie".

Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że bezpieczeństwo w Europie wymaga nie tylko wsparcia Ukrainy, ale także objęcia gwarancjami Rosji. Jak podaje agencja Unian, polityk przyznał też, że Władimir Putin wyraził zainteresowanie spotkaniem z Wołodymyrem Zełenskim poza Moskwą.

    Spotkanie Zełenskiego z Putinem?

    W środę Robert Fico wziął udział w wielkiej paradzie wojskowej w Pekinie, w której uczestniczył także prezydent Rosji Władimir Putin.

    Według Fico, podczas rozmów w Chinach rosyjski przywódca miał dać do zrozumienia, że jest gotów rozmawiać z prezydentem Ukrainy również poza Moskwą.

    Z kolei po piątkowym spotkaniu w Użhorodzie z prezydentem Ukrainy, słowacki premier twierdzi, że Wołodymyr Zełenski wówczas "jasno dał do zrozumienia, że jest gotowy spotkać się z Putinem".

    Fico podkreślił, że obaj politycy zdają sobie sprawę z politycznych kosztów takiej decyzji, ale uważają, że negocjacje są konieczne, aby zakończyć wojnę.

      Słowacja a Ukraina. "Nie dla NATO, tak dla UE"

      Premier Słowacji uważa, że gwarancje bezpieczeństwa powinna otrzymać nie tylko Ukraina, ale i Rosja. Jednocześnie odrzucił możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO.

      Zdaniem Ficy proces akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej będzie długotrwały i może napotkać sprzeciw "wielkich mocarstw Wspólnoty Europejskich". Słowacki premier zalecił Zełenskiemu wcześniejsze przeprowadzenie z nimi negocjacji. Jego zdaniem kontynuowanie wojny w kraju będzie działać jako "efekt hamulcowy".

      Fico zaznaczył też, że Słowacja nie wyśle wojsk do Ukrainy, ale może umożliwić tranzyt sił sojuszniczych przez swoje terytorium. Premier powtórzył także apel o normalizację stosunków z Rosją po zakończeniu wojny.

      Źródło: Unian

