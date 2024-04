Incydent w Pradze z udziałem chińskiego dyplomaty. "Bez precedensu"

Do drażliwego zajścia doszło, gdy konwój z autem 52-letniej byłej dyplomatki jechał z lotniska do centrum Pragi. Wydarzenia - na podstawie relacji świadków - zrekonstruował czeski portal internetowy Seznam Zprávy .

Gdy funkcjonariusze zatrzymali kierowcę do kontroli, mężczyzna wyciągnął z kieszeni paszport dyplomatyczny Chińskiej Republiki Ludowej . Na pytania mundurowych miał odpowiedzieć, że nikogo nie śledził, a za delegacją z Tajwan u jechał tylko przypadkiem, bo zamierzał zjeść w pobliskiej chińskiej restauracji . Z zebranych przez dziennikarzy informacji wynika, że mężczyzna pracował w wydziale ambasady Chin zajmującym się wojskowością.

Wezwany ambasador. Czy dyplomata zostanie wydalony?

Gdy w minionym tygodniu sprawa wyszła na jaw, chiński ambasador Feng Biao został wezwany do ministerstwa spraw zagranicznych z żądaniem złożenia wyjaśnień. Choć dyplomata odniósł się do incydentu, to minister spraw zagranicznych Jan Lipavský wyraził niezadowolenie z jego wyjaśnień i oświadczył, że nie uznaje sprawy za zamkniętą.