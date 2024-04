Zgrzyt na linii USA-Chiny. Poszło o wojnę w Ukrainie

We wtorek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow odwiedził Pekin i spotkał się ze swoim chińskim odpowiednikiem Wangiem Yi . Politycy stwierdzili, że ich państwa powinny "pogłębiać współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa w Europie i Azji, aby przeciwstawić się próbom narzucania swojej wizji regionu przez Stany Zjednoczone ".

Ukraina - Rosja. USA ostrzegają Chiny za wspieranie Kremla w wojnie

Wizyta szefa rosyjskiego MSZ nie umknęła uwadze USA. Zastępca sekretarza stanu Kurt Campbell ostrzegł we wtorek, że Waszyngton pociągnie Pekin do odpowiedzialności, jeśli Moskwa "poczyni postępy w Ukrainie" i "zmieni równowagę sił w Europie w sposób, który jest szczerze nie do przyjęcia".