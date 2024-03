Gorąco na spornym morzu. Okręty Chin zaatakowały sąsiadów

"Filipiny żądają, by chińskie jednostki bezzwłocznie opuściły okolicę Ławicy Ayungin i filipińską wyłączną strefę ekonomiczną"- napisał w poniedziałkowym oświadczeniu departament spraw zagranicznych azjatyckiego kraju. MSZ podkreśliło, że Chiny nie mają prawa do przebywania w rejonie archipelagu Spratlejów , który znajduje się w przysługującej Filipinom strefie.

Spór o tropikalne morze

To już drugie takie zdarzenie w tym miesiącu. W czasie poprzedniej blokady misji zaopatrzeniowej, do której doszło 5 marca, filipińska jednostka uległa uszkodzeniu, a odłamki szkła raniły czterech marynarzy.

Ławica, w pobliżu której doszło do obu zdarzeń, leży około 200 kilometrów od należącej do Filipin wyspy Palawan i ponad tysiąc kilometrów od najdalej na południe wysuniętej chińskiej prowincji Hainan. Mimo to Chiny uważają ją za część swojego terytorium. W 2016 roku Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał, że historyczne pretensje terytorialne Pekinu wobec Filipin nie mają uzasadnienia , ten jednak zignorował orzeczenie.

Morze Południowochińskie to strategicznie położony i bogaty w zasoby akwen, kluczowy dla chińskiego handlu. Państwo Środka zgłasza pretensje terytorialne do niemal całego jego obszaru, wliczając w to wody, które w myśl prawa międzynarodowego przysługują sąsiednim krajom: oprócz Filipin także Wietnamowi, Malezji oraz Brunei. Z powodu działań chińskich okrętów w poprzednich latach dochodziło także do utarczek z Indonezją. Granice roszczeń Pekinu sięgają ponad 1,5 tys. kilometrów od Chin kontynentalnych.