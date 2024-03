W ciągu 24 godzin do godz. szóstej rano w piątek (godz. 23 w czwartek w Polsce) wykryto 36 chińskich samolotów wojskowych i sześć okrętów marynarki wojennej operujących wokół Tajwanu - donosi AFP. Ministerstwo dodało, że 13 z wykrytych samolotów "przekroczyło linię środkową Cieśniny Tajwańskiej" - granicę oddzielającą strefę kontrolowaną przez Chiny od tej tajwańskiej.

Chiny nasilają działania wokół Tajwanu. Odpowiedź na wizyty w Europie

To kolejny taki przypadek w ciągu ostatnich dni - w czwartek Tajwan podał, że 20 z 32 samolotów bojowych Chin wykrytych w pobliżu Tajwanu przekroczyło medianę Cieśniny Tajwańskiej.Był to wówczas drugi najsilniejszy przejaw aktywności chińskiej armii w regionie od początku roku. W ciągu 24 godzin do godz. 6 czasu lokalnego w czwartek (godz. 23 w środę w Polsce) ministerstwo obrony wykryło również pięć operujących wokół Tajwanu okrętów wojennych chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej.