W skrócie Duński wywiad po raz pierwszy uznał Stany Zjednoczone za "potencjalne zagrożenie" dla bezpieczeństwa kraju.

W raporcie podkreślono rosnące napięcia między Danią a USA w kontekście Grenlandii oraz krytykę polityki Waszyngtonu wobec sojuszników.

Za poważne zagrożenia dla Danii uznano także Rosję i Chiny, a region Morza Bałtyckiego oceniono jako najbardziej zagrożony ewentualnym atakiem Moskwy.

W opublikowanej w środę prognozie na rok 2026 Duńska Agencja Wywiadu Obronnego (DDIS) - jedna z dwóch najważniejszych służb wywiadowczych Danii - stwierdziła, że Stany Zjednoczone coraz częściej stawiają na pierwszym miejscu własne interesy i "wykorzystują obecnie swoją potęgę gospodarczą i technologiczną jako narzędzie siły, szczególnie wobec sojuszników i partnerów".

Dania uznała USA za "potencjalne zagrożenie". W tle spół o Grenlandię

"Stany Zjednoczone stosują przewagę ekonomiczną, w tym groźby wysokich ceł, aby narzucić swoją wolę i nie wykluczają już użycia siły militarnej, nawet wobec sojuszników" - czytamy w raporcie.

DDIS zwrócił uwagę na rosnące zainteresowanie ze strony USA autonomicznym terytorium zależnym Danii - Grenlandią. Donald Trump wielokrotnie sugerował chęć przejęcia kontroli na wyspą, co doprowadziło do napięć między Kopenhagą a Waszyngtonem. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył siłowego zajęcia wyspy.

Raport duńskiego wywiadu. Wskazują region Morza Bałtyckiego

Z raportu DDIS wynika także, że za "poważne zagrożenie" uznane zostały Rosja i Chiny. Ogólnym założeniem wywiadu jest z kolei przekonanie, iż zagrożenie, przed którym stoi Dania, "stało się poważniejsze".

Prognoza wywiadu stwierdza również, że niepewność co do roli USA jako gwaranta bezpieczeństwa Europy zwiększy gotowość Rosji do nasilenia ataków hybrydowych na kraje NATO, podczas gdy Chiny, wykorzystując swoją przewagę ekonomiczną i militarną, nadal podważać będą wpływy Zachodu.

"Region Morza Bałtyckiego to obszar, w którym istnieje największe ryzyko użycia przez Rosję siły militarnej przeciwko NATO" - zauważyła duńska agencja wywiadowcza.

Jak podaje agencja Ukrinform, nowy ambasador USA w Danii, współzałożyciel serwisu PayPal, Kenneth Govery, spotka się w tym tygodniu z przedstawicielami Grenlandii i Danii w Nuuk. Będzie to jego pierwsza wizyta na wyspie.

