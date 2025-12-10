Ujawniono tajne dokumenty Waszyngtonu. USA mają plany wobec Polski

USA miałyby skoncentrować się na współpracy z kilkoma państwami "w celu odciągnięcia ich" od Unii Europejskiej - przekazał portal Defense One, powołując się na nieopublikowane oficjalnie fragmenty strategii bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. W gronie tych krajów znaleźć miałaby się m.in. Polska. W strategii mowa też o stworzeniu nowego międzynarodowego formatu współpracy, ale bez udziału UE.

Stany Zjednoczone będą "odciągać" Polskę od UE?
W dłuższej wersji strategii, która nie została opublikowana oficjalnie, "proponuje się też nowe sposoby sprawowania przywództwa na arenie międzynarodowej oraz inne podejście do wywierania wpływu na przyszłość Europy" - podał Defense One, założony w 2013 r. amerykański portal poświęcony obronności i bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych.

Strategia bezpieczeństwa USA. Media dotarły do nieopublikowanych fragmentów, tam mowa o Polsce

W przypadku Starego Kontynentu stosunki USA miałyby skoncentrować się na współpracy z kilkoma państwami "w celu odciągnięcia ich" od Unii Europejskiej. W grupie tych krajów znalazły się: Polska, Austria, Węgry i Włochy.

"Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i działaczy kultury dążących do suwerenności i zachowania/przywrócenia tradycyjnego europejskiego stylu życia" - podkreślono w dokumencie cytowanym przez Defense One.

    W niepublikowanych fragmentach strategii mowa jest też o stworzeniu nowego międzynarodowego formatu współpracy o nazwie Core 5 (C5), który obejmowałby USA, Chiny, Rosję, Indie i Japonię - bez udziału UE ani żadnego państwa wchodzącego w jej skład. Grupa miałaby zająć się m.in. kwestią bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie.

    USA krytykują Europę. Nowa strategia bezpieczeństwa może być problemem

    Z kolei w oficjalnej, opublikowanej w piątek strategii bezpieczeństwa narodowego USA, podkreślono, że polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

    "Minęły już czasy, kiedy Stany Zjednoczone podtrzymywały cały porządek światowy jak Atlas" - napisano w dokumencie, zapowiadając przeniesienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w poszczególnych regionach na sojuszników Ameryki.

    W dokumencie mowa jest też o odrzuceniu "niefortunnej koncepcji globalnej dominacji" USA, przy równoczesnym zapewnieniu "równowagi sił", by żadne inne mocarstwo nie osiągnęło pozycji dominującej.

    Dotyczy to również Europy, która w dokumencie jest mocno krytykowana.

