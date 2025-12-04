W skrócie Prawie połowa Europejczyków uważa Donalda Trumpa za wroga Europy, jednak opinie w poszczególnych krajach są bardzo zróżnicowane.

Polacy wyróżniają się na tle innych narodów - tylko 19 proc. z nich postrzega Trumpa jako wroga, a 24 proc. jako sojusznika.

Ponad połowa badanych uważa, że ryzyko wojny z Rosją jest wysokie. Tutaj znów w oczy rzucają się dane z Polski.

69 proc. Europejczyków nie wierzy we własne możliwości obronne.

Z nowego sondażu paryskiej platformy Le Grand Continent, który opisuje "The Guardian", wynika, że prawie połowa (48 proc.) Europejczyków postrzega prezydenta USA jako wroga Europy.

Za wroga Donalda Trumpa uważa: 62 proc. Belgów, 57 proc. Francuzów, 53 proc. Hiszpanów, 50 proc. Włochów, 49 proc. Holendrów, 46 proc. Niemców, 45 proc. Portugalczyków 37 proc. Chorwatów i 19 proc. Polaków.

Nowe badanie w Europie. Wyniki Polski rzucają się w oczy

Nasz kraj rzuca się w oczy na tle innych nacji w kontekście postrzegania Donalda Trumpa jako przyjaciela.

24 proc. Polaków widzi w prezydencie USA sojusznika. Na podium w tej kategorii znalazły się jeszcze Chorwacja (18 proc.) Holandia (13 proc.). Pozostałe wyniki wskaźnika zaufania nie przekraczają 10 proc. Najmniej osób postrzega Trumpa za przyjaciela swojego kraju w Belgii i Portugalii (po 7 proc.).

Ani przyjaciela, ani wroga nie widzi w Trumpie 48 proc. Polaków, 46 proc. Niemców i Portugalczyków, 41 proc. Włochów, 40 proc. Chorwatów, 38 proc. Hiszpanów, po 33 proc. Francuzów i Holendrów oraz 30 proc. Belgów.

"Jednak Europejczycy nadal uważają stosunki z USA za strategicznie ważne. Na pytanie, jakie stanowisko UE powinna przyjąć wobec władz w USA, najpopularniejszą odpowiedzią (48 proc.), był "kompromis".

Europejczycy zapytani o ryzyko ataku Rosji. Ponad połowa nie ma złudzeń

Inne pytanie, które zadano uczestnikom badania, brzmiało: "Czy uważasz, że Rosja mogłaby przystąpić do wojny przeciwko twojemu krajowi w najbliższych latach?".

Ponad połowa (51 proc.) z 9553 ankietowanych uznała, że takie ryzyko jest "wysokie" lub "bardzo wysokie". W Polsce odsetek ten wyniósł najwięcej, bo 77 proc.

W Niemczech było to 51 proc., we Francji 54 proc., we Włoszech 65 proc.

Ponad połowa uczestników badania wątpi też w możliwości militarne swojego kraju w ewentualnej konfrontacji z Rosją. 69 proc. z nich stwierdziło, że "w ogóle" bądź "raczej" nie byliby zdolni do obrony.

Badanie zrealizował ośrodek Cluster 17 dla Le Grand Continent na próbie liczącej 9553 osoby (po ponad tysiącu z każdego kraju).

Źródło: "The Guardian"

