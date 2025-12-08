W skrócie Antonio Costa krytykuje Strategię Bezpieczeństwa Narodowego USA, przygotowaną przez administrację Donalda Trumpa, podkreślając ryzyko ingerencji w politykę europejską.

Costa apeluje o większą niezależność Europy i mocniejszą integrację wewnętrzną oraz wzywa do respektowania suwerenności europejskich decyzji politycznych.

Nowa strategia USA uwypukla rozbieżności w wizji porządku międzynarodowego między USA a Europą, szczególnie w kontekście wojny w Ukrainie i podejścia do migracji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przewodniczący Rady Europejskiej odniósł się do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA w poniedziałek, podczas przemówienia na konferencji w Instytucie Jacques'a Delorsa w Paryżu.

- Nie możemy ignorować tego ryzyka ingerencji w politykę europejską. Stany Zjednoczone nie mogą decydować zamiast obywateli Europy, które partie polityczne są dobre, a które złe - podkreślił Costa.

Stany Zjednoczone. Antonio Costa skomentował strategię USA

- Sojusznicy nie ingerują w życie polityczne ani decyzje polityczne swoich partnerów; szanują ich suwerenność - powiedział europejski polityk.

Antonio Costa zaapelował o większe zaangażowanie w budowanie Europy, która rozumie, że współczesny porządek międzynarodowy różni się od tego wypracowanego po zakończeniu II wojny światowej.

- Przemówienia wiceprezydenta J.D. Vance'a w Monachium i liczne tweety prezydenta Trumpa oficjalnie stały się polityką USA - wskazał, dodając, że Europa musi dostosować się do takiego stanu rzeczy.

Przewodniczący Rady Europejskiej podkreślił również znaczenie wspólnoty europejskiej - wezwał szczególnie mocno do wzmocnienia jednolitego rynku i wykorzystywania potencjału, który daje.

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego USA. Costa: USA i Europa mają różne wizje

Polityk zwrócił uwagę także na to, że strategia przyjęta przez administrację Donalda Trumpa "ma również konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania naszych Sił Zbrojnych".

- Wiemy już, że Europa i Stany Zjednoczone nie podzielają tej samej wizji porządku międzynarodowego. W Europie pozostajemy obrońcami multilateralizmu, wierzymy w porządek międzynarodowy oparty na zasadach, wierzymy w naukę, wierzymy w wolność naukową i nie ignorujemy globalnych wyzwań - podkreślił.

Costa dodał, że zaprezentowana strategia świadczy o różnicy światopoglądowej między Europą a USA, ale wciąż mówi o Europie jako o sojuszniku.

- Ale jeśli jesteśmy sojusznikami, musimy działać jak sojusznicy - zaznaczył, apelując jednocześnie o poszanowanie niezależności europejskiego życia politycznego.

Administracja Donalda Trumpa przyjęła nową Strategię Bezpieczeństwa

Nowa Strategii Bezpieczeństwa Narodowego USA została zaprezentowana w czwartek i odbiła się szerokim echem. Dokument zawiera informacje m.in. na temat wojny w Ukrainie i walki z narkotykami. Dotyka także kwestii relacji z Europą.

"Administracja Trumpa znajduje się w sporze z europejskimi urzędnikami, którzy mają nierealistyczne oczekiwania wobec wojny w Ukrainie, opierając się na niestabilnych rządach mniejszościowych, z których wiele łamie podstawowe zasady demokracji, aby stłumić opozycję" - czytamy.

Dokument krytykuje także sytuację migracyjną w Europie i sugeruje, że ta zmaga się z "upadkiem cywilizacyjnym", będącą wynikiem działań UE. Nie podważa jednak szeroko rozumianego partnerstwa USA - Europa.

"Naszym celem powinno być udzielenie Europie pomocy w skorygowaniu jej obecnego kursu" - wyjaśniono w strategii.

Źródło: "El Pais"

"Wydarzenia": Zabił żonę i upozorował wypadek. Tomasz K. usłyszał wyrok Polsat News