Wybory w Gruzji. USA apelują o przeprowadzenie dochodzenia

Co więcej, Blinken dodał, że Stany Zjednoczone przyłączyły się do apeli obserwatorów o pełne dochodzenie w sprawie doniesień o naruszeniach związanych z wyborami .

" Co za hańba . Moje uznanie dla gruzińskich obywateli, który masowo poszli do urn wyborczych pomimo zastraszania. Ich pragnienie europejskiej przyszłości musi być respektowane przez każdy rząd zawiązany w tym kraju" - podkreśliła z kolei w sieci szefowa dyplomacji Łotwy Baiba Braze.

Gruzja. Wyniki wyborów. "Można ponownie wpaść w objęcia Rosji"

"Tego zapewne pragnie partia rządząca, wbrew woli większości społeczeństwa" - oświadczył w mediach społecznościowych. Według Mihkelsona, jeśli "Gruzini pozwolą na zduszenie ich woli, to Rosja osiągnie swój cel i Gruzja skończy tak samo jak Białoruś, a to tylko zachęci Kreml do popełniania kolejnych zbrodni i agresji". "Na Kaukazie Płd. oznaczałoby to w szczególności złe wieści dla Armenii" - ostrzegł estoński polityk.