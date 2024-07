Jeszcze przed przyjazdem kanclerza Niemiec do Polski portal Politico donosił, że Olaf Scholz ma ogłosić we wtorek szczegółowe informacje na temat przekazania odszkodowań polski m ofiarom niemiec kich zbrodni wojennych. Pakiet odszkodowań miał wynosić kilkaset milionów euro.

- My, Niemcy, podczas II wojny światowej przysporzyliśmy Polsce bezmiar cierpienia, Niemcy są świadome swoje winy i zadania, jakie z tego wynika - stwierdził Scholz podczas konferencji prasowej, zwołanej po spotkaniu z Donaldem Tuskiem . Zapowiedział przy tym, że Niemcy będą starali się realizować wsparcie na rzecz osób ocalałych w II wojnie światowej.

Andrzej Duda: Polskie władze nie zrzekły się roszczeń

- Nie podzielam stanowiska, że jakiekolwiek polskie władze skutecznie zrzekły się roszczeń do zadośćuczynienia , za krzywdy które stały się udziałem Polaków, polskiego narodu w czasie II wojny światowej - powiedział Andrzej Duda . Prezydent nawiązał w ten sposób do słów premiera, że " wymuszone historią zrzeczenie się reparacji nie zmienia faktu, ile tragicznych strat w ludziach, majątku, terytoriach Polska poniosła wskutek napaści Niemiec".

- Jeśli premier zgadza się z niemieckim stanowiskiem, że doszło do jakiegoś zrzeczenia się, to powiem tak: ja się nie zgodzę - podkreślił.

Andrzej Duda zaznaczył, że godne upamiętnienie polskich ofiar niemieckiej agresji w Berlinie to coś, na co Polska od dawna czeka. Prezydent dodał, że to jednak nie wyczerpuje tematu.