- Nie jesteśmy zaskoczeni i zdziwieni dzisiejszą decyzją, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Parlamencie Europejskim. Poseł sprawozdawca z Francji wnioskował o odrzucenie wniosku (polskiego sądu - red.). Treść spotu PiS według niego nie naruszyła granicy wolności słowa - mówiła Beata Mazurek .

- My będziemy za wolnością słowa, przede wszystkim w internecie. Dziś zwracamy się młodych: młody człowieku, uważaj co robisz w internecie, co udostępniasz i jakie treści lubisz. Bo potem dojdzie do takiej sytuacji - mówiła Beata Kempa.