Białoruś a NATO. Anna Maria Dyner: Alaksandr Łukaszenka dał sygnał

- Przesmyk Suwalski, a raczej to, co my nazywamy od dawna "Bramą Grodzieńską", to jest rzeczywiście ważne miejsce, najkrótsza droga z kontrolowanej przez Rosję Białorusi do będącego enklawą obwodu królewieckiego. To obszar kluczowy dla lądowej obrony państw bałtyckich w sytuacji potencjalnego konfliktu Rosji z NATO. Łukaszenka wie, że jest to temat, który wywoła reakcję opinii publicznej na Zachodzie, wzbudzi strach. I myślę, że to jest główna przyczyna, dlaczego ten temat został poruszony - powiedziała Dyner.