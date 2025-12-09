W skrócie Burza Bram przyniosła na Wyspy Brytyjskie silne wiatry i ulewne deszcze, powodując lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu.

Zamknięto mosty, odwołano dziesiątki lotów oraz wstrzymano ruch pociągów na niektórych odcinkach z powodu trudnych warunków pogodowych.

Wiele miejsc publicznych, w tym parki i jarmarki, zostało czasowo zamkniętych z powodu zagrożenia pogodowego.

Irlandia oraz duża część Wielkiej Brytanii od rana zmagają się z niebezpieczną burzą Bram, która dotarła do tej części Europy z południowego zachodu. Brytyjscy synoptycy spodziewają się, że miejscami w kilka godzin spadnie do około 100 litrów wody na metr kwadratowy. Już dochodzi do lokalnych podtopień.

Lokalne podtopienia, domy bez prądu. Możliwy wiatr do 130 km/h

Intensywne opady przyniesione przez Bram doprowadziły do wezbrań na niektórych rzekach. W Yorku na północnym wschodzie Wielkiej Brytanii zanotowano podtopienia po tym jak z brzegów wystąpiła rzeka Ouse. Obowiązuje tam ostrzeżenie przed powodzią.

Do około 3 tys. budynków w Anglii i Walii nie dochodzi prąd - informuje tamtejszy dostawca National Grid. Nie podano, jakie były przyczyny przerw w dostawie energii.

Burza Bram dotarła do Wysp Brytyjskich, powodując poważne utrudnienia na lotniskach oraz zaburzając ruch kolejowy WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu silnego wiatru w części Irlandii Północnej obowiązują ostrzeżenia wydane przez brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office. Specjaliści ostrzegają przed możliwymi porywami wiatru dochodzącymi do około 130 km/h.

Niebezpieczne podmuchy doprowadziły do zamknięcia na pewien czas jednego z ważnych mostów i spowodowały utrudnienia w ruchu lotniczym.

Odwołane loty, wstrzymany ruch pociągów

We wtorek rano z powodu silnego wiatru zamknięto w obu kierunkach most Severn na drodze M48. To ważna przeprawa, która do czasu otwarcia mostu Księcia Walii w 1996 roku była jedyną łączącą Anglię z Walią.

Po pewnym czasie most Severn ponownie otwarto, jednak zarządcy zastrzegają, że jeśli wiatr się nasili, przeprawa może znowu zostać zamknięta.

Most Severn łączący Walię z Anglią. We wtorek rano z powodu złej pogody przez pewien czas był zamknięty Matt Cardy Getty Images

Ze sporymi problemami zmaga się lotnisko w Dublinie. Z powodu zagrożenia pogodowego odwołano tam co najmniej 42 loty - 21 krajowych oraz drugie tyle międzynarodowych.

Władze portu lotniczego zastrzegły, że jeśli wiatr się nasili, to możliwe będą kolejne decyzje o odwołaniu połączeń.

Lokalne podtopienia doprowadziły do utrudnień w funkcjonowaniu kolei. Po zalaniu torów zamknięto odcinek między Swindon i Bristol Parkway. Przez około pół godziny nie kursowały pociągi ze stacji Paddington w Londynie do Swansea. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać do końca dnia.

W Walii z powodu podtopień zamknięto tory między Pontypridd a Tonypandy. Nie kursują również promy w Irlandii północnej

Zamknięto niektóre parki i lasy oraz miejsca publiczne w Irlandii i Irlandii Północnej - między innymi jarmark świąteczny w Belfaście.

W zachodniej Szkocji odwołano kilka połączeń promowych po tym jak synoptycy z Met Office prognozują w tym rejonie porywy wiatru dochodzące do około 145 km/h.

