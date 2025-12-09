Burza Bram dotarła na Wyspy. Potężne utrudnienia w wielu miejscach
Tysiące osób bez prądu, odwołane dziesiątki lotów, zamknięty most wiszący i zalane ulice. To tylko część utrudnień, z jakimi zmagają się Irlandczycy oraz Brytyjczycy od wtorku rano. Na Wyspy Brytyjskie dotarła burza Bram, która przyniosła silny wiatr i intensywne ulewy.
W skrócie
- Burza Bram przyniosła na Wyspy Brytyjskie silne wiatry i ulewne deszcze, powodując lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu.
- Zamknięto mosty, odwołano dziesiątki lotów oraz wstrzymano ruch pociągów na niektórych odcinkach z powodu trudnych warunków pogodowych.
- Wiele miejsc publicznych, w tym parki i jarmarki, zostało czasowo zamkniętych z powodu zagrożenia pogodowego.
Irlandia oraz duża część Wielkiej Brytanii od rana zmagają się z niebezpieczną burzą Bram, która dotarła do tej części Europy z południowego zachodu. Brytyjscy synoptycy spodziewają się, że miejscami w kilka godzin spadnie do około 100 litrów wody na metr kwadratowy. Już dochodzi do lokalnych podtopień.
Lokalne podtopienia, domy bez prądu. Możliwy wiatr do 130 km/h
Intensywne opady przyniesione przez Bram doprowadziły do wezbrań na niektórych rzekach. W Yorku na północnym wschodzie Wielkiej Brytanii zanotowano podtopienia po tym jak z brzegów wystąpiła rzeka Ouse. Obowiązuje tam ostrzeżenie przed powodzią.
Do około 3 tys. budynków w Anglii i Walii nie dochodzi prąd - informuje tamtejszy dostawca National Grid. Nie podano, jakie były przyczyny przerw w dostawie energii.
Z powodu silnego wiatru w części Irlandii Północnej obowiązują ostrzeżenia wydane przez brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office. Specjaliści ostrzegają przed możliwymi porywami wiatru dochodzącymi do około 130 km/h.
Niebezpieczne podmuchy doprowadziły do zamknięcia na pewien czas jednego z ważnych mostów i spowodowały utrudnienia w ruchu lotniczym.
Odwołane loty, wstrzymany ruch pociągów
We wtorek rano z powodu silnego wiatru zamknięto w obu kierunkach most Severn na drodze M48. To ważna przeprawa, która do czasu otwarcia mostu Księcia Walii w 1996 roku była jedyną łączącą Anglię z Walią.
Po pewnym czasie most Severn ponownie otwarto, jednak zarządcy zastrzegają, że jeśli wiatr się nasili, przeprawa może znowu zostać zamknięta.
Ze sporymi problemami zmaga się lotnisko w Dublinie. Z powodu zagrożenia pogodowego odwołano tam co najmniej 42 loty - 21 krajowych oraz drugie tyle międzynarodowych.
Władze portu lotniczego zastrzegły, że jeśli wiatr się nasili, to możliwe będą kolejne decyzje o odwołaniu połączeń.
Lokalne podtopienia doprowadziły do utrudnień w funkcjonowaniu kolei. Po zalaniu torów zamknięto odcinek między Swindon i Bristol Parkway. Przez około pół godziny nie kursowały pociągi ze stacji Paddington w Londynie do Swansea. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać do końca dnia.
W Walii z powodu podtopień zamknięto tory między Pontypridd a Tonypandy. Nie kursują również promy w Irlandii północnej
Zamknięto niektóre parki i lasy oraz miejsca publiczne w Irlandii i Irlandii Północnej - między innymi jarmark świąteczny w Belfaście.
W zachodniej Szkocji odwołano kilka połączeń promowych po tym jak synoptycy z Met Office prognozują w tym rejonie porywy wiatru dochodzące do około 145 km/h.
Źródło: BBC
