Burza Bram dotarła na Wyspy. Potężne utrudnienia w wielu miejscach

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Tysiące osób bez prądu, odwołane dziesiątki lotów, zamknięty most wiszący i zalane ulice. To tylko część utrudnień, z jakimi zmagają się Irlandczycy oraz Brytyjczycy od wtorku rano. Na Wyspy Brytyjskie dotarła burza Bram, która przyniosła silny wiatr i intensywne ulewy.

Zalane ulice nad brzegiem rzeki, woda sięga chodników i budynków, światła w oknach odbijają się w wodzie, zabudowania mieszkalne i restauracyjne częściowo zanurzone, atmosfera pochmurna i deszczowa.
Podtopienia w Yorku. Doszło do nich po tym jak w rejon Wysp Brytyjskich dotarła silna burza Bram, przynosząc intensywne ulewy i silny wiatrDanny Lawson - PA ImagesGetty Images

W skrócie

  • Burza Bram przyniosła na Wyspy Brytyjskie silne wiatry i ulewne deszcze, powodując lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu.
  • Zamknięto mosty, odwołano dziesiątki lotów oraz wstrzymano ruch pociągów na niektórych odcinkach z powodu trudnych warunków pogodowych.
  • Wiele miejsc publicznych, w tym parki i jarmarki, zostało czasowo zamkniętych z powodu zagrożenia pogodowego.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Irlandia oraz duża część Wielkiej Brytanii od rana zmagają się z niebezpieczną burzą Bram, która dotarła do tej części Europy z południowego zachodu. Brytyjscy synoptycy spodziewają się, że miejscami w kilka godzin spadnie do około 100 litrów wody na metr kwadratowy. Już dochodzi do lokalnych podtopień.

Lokalne podtopienia, domy bez prądu. Możliwy wiatr do 130 km/h

Intensywne opady przyniesione przez Bram doprowadziły do wezbrań na niektórych rzekach. W Yorku na północnym wschodzie Wielkiej Brytanii zanotowano podtopienia po tym jak z brzegów wystąpiła rzeka Ouse. Obowiązuje tam ostrzeżenie przed powodzią.

Do około 3 tys. budynków w Anglii i Walii nie dochodzi prąd - informuje tamtejszy dostawca National Grid. Nie podano, jakie były przyczyny przerw w dostawie energii.

Mapa pogodowa Europy Zachodniej z intensywnymi opadami deszczu oznaczonymi kolorami od zielonego do czerwonego, obejmującymi m.in. Wielką Brytanię, Irlandię i okolice, z zaznaczonymi głównymi miastami i strefami największych opadów.
Burza Bram dotarła do Wysp Brytyjskich, powodując poważne utrudnienia na lotniskach oraz zaburzając ruch kolejowyWXChartsmateriał zewnętrzny

Z powodu silnego wiatru w części Irlandii Północnej obowiązują ostrzeżenia wydane przez brytyjskie biuro meteorologiczne Met Office. Specjaliści ostrzegają przed możliwymi porywami wiatru dochodzącymi do około 130 km/h.

Niebezpieczne podmuchy doprowadziły do zamknięcia na pewien czas jednego z ważnych mostów i spowodowały utrudnienia w ruchu lotniczym.

Zobacz również:

W czwartek we Francji wichury osiągały nawet 161 km/h. Na Korsyce utonął niemiecki turysta
Polska

Benjamin przetoczył się przez zachodnią Europę. Zniszczenia w wielu krajach

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

    Odwołane loty, wstrzymany ruch pociągów

    We wtorek rano z powodu silnego wiatru zamknięto w obu kierunkach most Severn na drodze M48. To ważna przeprawa, która do czasu otwarcia mostu Księcia Walii w 1996 roku była jedyną łączącą Anglię z Walią.

    Po pewnym czasie most Severn ponownie otwarto, jednak zarządcy zastrzegają, że jeśli wiatr się nasili, przeprawa może znowu zostać zamknięta.

    Duży most wiszący rozciągający się nad szeroką rzeką przy pochmurnym, szarym niebie. Widać masywne filary oraz liny podtrzymujące konstrukcję, brzeg rzeki jest kamienisty i błotnisty.
    Most Severn łączący Walię z Anglią. We wtorek rano z powodu złej pogody przez pewien czas był zamkniętyMatt CardyGetty Images

    Ze sporymi problemami zmaga się lotnisko w Dublinie. Z powodu zagrożenia pogodowego odwołano tam co najmniej 42 loty - 21 krajowych oraz drugie tyle międzynarodowych.

    Władze portu lotniczego zastrzegły, że jeśli wiatr się nasili, to możliwe będą kolejne decyzje o odwołaniu połączeń.

    Lokalne podtopienia doprowadziły do utrudnień w funkcjonowaniu kolei. Po zalaniu torów zamknięto odcinek między Swindon i Bristol Parkway. Przez około pół godziny nie kursowały pociągi ze stacji Paddington w Londynie do Swansea. Utrudnienia w tym rejonie mogą potrwać do końca dnia.

    W Walii z powodu podtopień zamknięto tory między Pontypridd a Tonypandy. Nie kursują również promy w Irlandii północnej

    Zamknięto niektóre parki i lasy oraz miejsca publiczne w Irlandii i Irlandii Północnej - między innymi jarmark świąteczny w Belfaście.

    W zachodniej Szkocji odwołano kilka połączeń promowych po tym jak synoptycy z Met Office prognozują w tym rejonie porywy wiatru dochodzące do około 145 km/h.

    Zobacz również:

    Informacja o opóźnieniach na kolei spowodowanych prze ulewę w rejonie Tonneins. Woda podmyła torowisko w tym rejonie, unieruchamiając pociąg TGV z pół tysiącem osób na pokładzie
    Świat

    Oberwanie chmury na zachodzie Europy. "Poczuliśmy, że wagon się przechyla"

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    Źródło: BBC

    -----

    Tomczyk w "Graffiti" o spotkaniu Nawrockiego z Zełenskim: Musi się jeszcze sporo nauczyćPolsat News

    Najnowsze