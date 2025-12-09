Jednoznaczna opinia ambasadora USA w Polsce. "To może być szokujące"
- Jesteście wiodącą siłą w Europie, najbardziej wpływowym krajem w Europie w zakresie obronności i zaangażowania w nią - powiedział ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomas Rose. Dodał, że Polska jest w jego ocenie krajem "rzeczywiście jednolitym". - Wiem, że to może być szokujące - dodał.
W skrócie
- Ambasador USA Thomas Rose uznaje Polskę za najbardziej wpływowy i zjednoczony kraj Europy pod względem obronności.
- Podkreśla zdrową debatę Polaków na temat wzmacniania kraju i zgodę co do kluczowych celów narodowych.
- Ambasador zachęca Polskę do bardziej asertywnego udziału w sprawach europejskich, dostrzegając gotowość władz.
Thomas Rose, powołany na stanowisko ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce w październiku 2025 roku, w rozmowie z TVN24 podzielił się swoimi przemyśleniami na temat naszego kraju.
- Jesteście wiodącą siłą w Europie, najbardziej wpływowym krajem w Europie w zakresie obronności i zaangażowania w nią - podkreślił ambasador Rose.
Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych podkreślił, że w jego ocenie Polacy, mimo "wewnętrznych zamieszań politycznych", są "najbardziej zjednoczonym narodem w Europie".
- Wiem, że może to być szokujące, jak słyszy się, że ambasador USA w Polsce mówi, że Polska jest krajem rzeczywiście jednolitym i zjednoczonym, ale to jest prawda - stwierdził Tom Rose.
- Wasze nieporozumienia wewnętrzne dla mnie, jako dla outsidera, bardzo zdrowo i bardzo pozytywnie koncentrują się na tym, jak najlepiej uczynić Polskę silną, jak zwiększyć poziom zaangażowania w relacje z partnerami w Europie - mówił Rose.
Ambasador dodał, że Polacy często kłócą się, jak najlepiej wzmocnić swój kraj, ale są zasadniczo zgodni co do tego, że jest to ich celem.
- To jest jedność nie tylko ducha, ale też celu, której niestety brakuje, jak sądzę, w innych częściach Europy - powiedział.
Rose zaznaczył, że ważne jest, aby Polska stała się o wiele bardziej asertywnym głosem w europejskich sprawach.
- Myślę, że dacie radę to zrobić, myślę, że rząd jest do tego gotów, prezydent jest w to zaangażowany, jest ogromna jedność na poziomie Polski, która może być zaskakująca dla samych Polaków, ale taka jest prawda - ocenił ambasador USA w Polsce.