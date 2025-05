Potężne burze i ulewy przetoczyły się w poniedziałek przez południowo-wschodnią Francję. W departamencie Var , obejmującym część Prowansji, Alp i Lazurowego Wybrzeża, zalanych zostało wiele dróg, doszło do olbrzymich utrudnień komunikacyjnych. Zablokowana została linia kolejowa między Tuluzą a Paryżem .

Jak informują francuscy synoptycy, w wielu miejscach w tej części kraju w ciągu kilku godzin suma opadów wyniosła około 100 litrów wody na metr kwadratowy . Kilka rzek grozi wystąpieniem z brzegów. Może do tego dojść między innymi na rzece Aille w rejonie Vidauban, La Garde-Freinet i Le Cannet-des-Maures.

Pociągiem podróżowało ponad 500 osób (według różnych doniesień od 507 do 508), które w unieruchomionym składzie spędziły około trzy godziny. Pasażerów ewakuowano do ratusza w Tonneins, część podróżnych odjechała autokarami do było Agen.