Potężny żywioł, który w piątek dotarł do Irlandii, przyniósł najsilniejsze podmuchy wiatru w historii tego kraju, sięgające miejscami 183 km/h. Spowodował wiele zniszczeń, zwłaszcza w infrastrukturze. W piątek prądu nie miało 768 tys. domów . Cały czas nie udało się przywrócić dostaw do wszystkich odbiorców. Zaradzić temu ma unijna pomoc.

Cyklon Eowyn uderzył w Irlandię. Unia pomoże

Obecnie elektryczności wciąż nie ma 168 tys. budynków - informuje tamtejszy operator ESB Networks. Udało się przywrócić dostawy prądu do około 600 tys. domów, farm i innych obiektów. To jednak wciąż za mało. Dlatego też rząd Irlandii zdecydował się zwrócić o pomoc do Unii Europejskiej, w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności.