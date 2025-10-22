Zdmuchnęło ich z molo do wzburzonej wody. Ratownicy nie mogli nic zrobić

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Dwaj mężczyźni nie przeżyli uderzenia złej pogody na przedmieściach Melbourne. Miejscowe władze podejrzewają, że wichura zdmuchnęła ich z molo do wody. Z fal wyłowił ich policyjny śmigłowiec, jednak mężczyzn nie udało się uratować. W tej części Australii w środę porywy osiągały nawet 130 km/h, powalając drzewa i zmuszając organizatorów wyścigów konnych do odwołania zawodów.

Akcja wyławiania dwóch mężczyzn, których wichura zdmuchnęła do wody na przedmieściach Melbourne
Akcja wyławiania dwóch mężczyzn, których wichura zdmuchnęła do wody na przedmieściach MelbourneEverything Mornington Peninsula/Facebookmateriał zewnętrzny

Do tragedii doszło na plaży w miejscowości Frankston, znajdującej się na południowych przedmieściach Melbourne, w południowo-wschodniej części Australii. Ten region kraju zmagał się z bardzo wymagającymi warunkami - wichury dokonały szkód również w samej metropolii.

Wiatr zdmuchnął ich do morza, na miejsce wysłano śmigłowiec

Miejscowe służby wezwanie do dwóch mężczyzn znajdujących się w wodzie nieopodal wybrzeża otrzymały około godz. 17:00 lokalnego czasu. Na miejsce skierowano policyjny śmigłowiec.

Załoga maszyny ostatecznie zlokalizowała dwie osoby, nie dające oznak życia, unoszące się na wzburzonym morzu. Wciągnięto ich do maszyny i przetransportowano na brzeg, jednak nie udało się im przywrócić życia.

Burmnistrz Frankston, Kris Bolam, oświadczył potem, że najprawdopodobniej mężczyźni zostali zdmuchnięci do wody przez silny wiatr. Jednocześnie złożył kondolencje rodzinom ofiar żywiołu.

Zobacz również:

Wielkie fale uderzyły w Australię. Rośnie liczba ofiar
Świat

Wielkie fale uderzyły w Australię. Są ofiary śmiertelne

Nina Nowakowska

    Połamane drzewa, uszkodzony tramwaj, konie poczekają w stajniach

    Do tragedii na przedmieściach Melbourne doszło w trakcie uderzenia wichury w dużej części stanu Wiktoria. Podmuchy były niezwykle silne, również w bezpośrednim sąsiedztwie metropolii. W rejonie Wilsons Promontory na południowy wschód od Melbourne zanotowano porywy dochodzące do 130 km/h.

    Silny wiatr łamał drzewa i uszkadzał infrastrukturę, również w samym mieście. W Melbourne upadające drzewa uszkodziły między innymi tramwaj oraz auto osobowe.

    Z powodu silnego wiatru organizatorzy gonitwy konnej Geelong Cup zdecydowali się zawiesić imprezę w środę.

    Australijska służba pogodowa BOM ostrzegła, że w najbliższym czasie w tej części kraju mogą występować kolejne silne burze. Do czwartku rano obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem w regionie Gippsland, na wschodnim krańcu stanu Wiktoria. Podmuchy mogą osiągać prędkość do 90 km/h.

    Zobacz również:

    Powodzie zalewają australijski stan Nowa Południowa Walia. W wielu miejscach dotkniętych powodzią na ratunek czeka łącznie około 50 tys. osób
    Świat

    Ulewy pustoszą wielki kraj. "Dźwięk jest ogłuszający i straszny"

    Jakub Wojciechowski
    Jakub Wojciechowski

    Źródło: ABC News, BOM.gov.au

    -----

    "Debata polityczna". Aktywność polityków w social mediach. Kto dominuje?Polsat News Polityka

    Najnowsze