Tajemniczy wypadek w Ukrainie. Nie żyje żołnierz z Wielkiej Brytanii

W skrócie Brytyjski żołnierz zginął na Ukrainie podczas testów nowych zdolności obronnych, z dala od linii frontu.

Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii nie ujawnia szczegółów tragicznego wypadku, wiadomo jednak, że nie doszło do ataku ze strony Rosjan.

Wyrazy współczucia rodzinie zmarłego złożyli brytyjscy politycy, podkreślając jego poświęcenie i służbę.

"Z ogromnym smutkiem musimy ogłosić, że żołnierz Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii zginął w Ukrainie rano 9 grudnia" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w komunikacie.

"Został poszkodowany w tragicznym wypadku, do którego doszło podczas obserwowania testów nowych zdolności obronnych przeprowadzanych przez siły Ukraińskie z dala od linii frontu" - dodał resort. W wyniku zdarzenia nie został poszkodowany żaden inny brytyjski żołnierz.

"Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny członka naszych sił zbrojnych, który stracił dzisiaj życie. Jego służba i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane" - skomentował wypadek premier Keir Starmer. Kondolencje rodzinie zmarłego złożył również minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey oraz minister obrony w gabinecie cieni James Cartlidge.

Tajemniczy wypadek w Ukrainie. Nie żyje brytyjski żołnierz

Brytyjskie ministerstwo obrony odmówiło podania szczegółów zdarzenia, w wyniku którego zginął żołnierz. Wiadomo jednak, że nie został on zabity w wyniku ataku Rosjan.

Na Ukrainie obecna jest niewielka liczba brytyjskich żołnierzy, którzy ochraniają placówki dyplomatyczne i wspierają ukraińskie siły zbrojne, jednak nie biorą bezpośredniego udziału w walkach. Londyn nie podaje żadnych szczegółów na temat wykonywanych przez nich zadań.

Według danych kijowskiego muzeum wojny w walkach w Ukrainie zginęło dotychczas co najmniej 40 Brytyjczyków. Nie ma jednak informacji, by którykolwiek z nich był żołnierzem armii Wielkiej Brytanii w momencie śmierci.

