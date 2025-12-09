Tajemniczy wypadek w Ukrainie. Nie żyje żołnierz z Wielkiej Brytanii
Podczas testów zdolności obronnych Ukrainy zginął brytyjski żołnierz - poinformowało we wtorek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Resort nie poinformował o okolicznościach śmierci żołnierza, jednak zaznaczył, że doszło do niej "z dala od linii frontu".
W skrócie
"Z ogromnym smutkiem musimy ogłosić, że żołnierz Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii zginął w Ukrainie rano 9 grudnia" - napisało brytyjskie ministerstwo obrony w komunikacie.
"Został poszkodowany w tragicznym wypadku, do którego doszło podczas obserwowania testów nowych zdolności obronnych przeprowadzanych przez siły Ukraińskie z dala od linii frontu" - dodał resort. W wyniku zdarzenia nie został poszkodowany żaden inny brytyjski żołnierz.
"Najgłębsze wyrazy współczucia dla rodziny członka naszych sił zbrojnych, który stracił dzisiaj życie. Jego służba i poświęcenie nigdy nie zostaną zapomniane" - skomentował wypadek premier Keir Starmer. Kondolencje rodzinie zmarłego złożył również minister obrony Wielkiej Brytanii John Healey oraz minister obrony w gabinecie cieni James Cartlidge.
Brytyjskie ministerstwo obrony odmówiło podania szczegółów zdarzenia, w wyniku którego zginął żołnierz. Wiadomo jednak, że nie został on zabity w wyniku ataku Rosjan.
Na Ukrainie obecna jest niewielka liczba brytyjskich żołnierzy, którzy ochraniają placówki dyplomatyczne i wspierają ukraińskie siły zbrojne, jednak nie biorą bezpośredniego udziału w walkach. Londyn nie podaje żadnych szczegółów na temat wykonywanych przez nich zadań.
Według danych kijowskiego muzeum wojny w walkach w Ukrainie zginęło dotychczas co najmniej 40 Brytyjczyków. Nie ma jednak informacji, by którykolwiek z nich był żołnierzem armii Wielkiej Brytanii w momencie śmierci.