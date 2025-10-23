Benjamin szaleje w Europie. 140 tys. domów bez prądu, paraliż na lotnisku

Ponad 140 tysięcy domów bez prądu, odwołane kursy pociągów oraz pozamykane parki i cmentarze w kilku miastach. To bilans potężnej burzy Benjamin, która uderzyła we Francję. Podmuchy w niektórych miejscach przekroczyły 160 km/h. Burza mocno dała się też we znaki Holendrom: na lotnisku Schipol odwołano prawie 200 lotów.

Kuter rybacki walczący ze sztormem nieopodal Plobannalec-Lesconil. Burza Benjamin przyniosła do Francji potężne podmuchy, przekraczające 150 km/h
Kuter rybacki walczący ze sztormem nieopodal Plobannalec-Lesconil. Burza Benjamin przyniosła do Francji potężne podmuchy, przekraczające 150 km/hFRED TANNEAUAFP

  • Burza Benjamin pozbawiła prądu ponad 140 tysięcy domów we Francji, sparaliżowała transport kolejowy i zmusiła do zamknięcia zielonych terenów w wielu miastach.
  • Najsilniejsze podmuchy wiatru sięgały nawet 161 km/h, łamiąc drzewa oraz powodując szkody w kilku regionach Francji.
  • Doszło też do paraliżu lotniska Schiphol w Holandii. Z powodu silnego wiatru odwołano tam prawie 200 lotów.
Huraganowe porywy wiatru łamały drzewa i gałęzie, zrywając linie energetyczne na znacznym obszarze Francji. Wstrzymano kursowanie niektórych pociągów, w tym TGV.

Tysiące Francuzów bez prądu. Wiało ponad 160 km/h

W całym kraju elektryczność nie dochodziła do ponad 140 tys. domów - poinformował przed południem operator energetyczny Enedis. Najbardziej dotkniętymi regionami są Nowa Akwitania (40 tys. domów bez prądu) oraz Owernia-Rodan-Alpy (35 tys. domów). Nad naprawą uszkodzeń cały czas pracuje niemal 1000 techników.

Francuska agencja meteorologiczna Meteo France w 18 departamentach wydała pomarańczowe ostrzeżenia dotyczące silnego wiatru, deszczu i możliwych powodzi oraz zwiększonych pływów.

W wielu miejscach porywy wiatru znacząco przekraczały 100 km/h. Najmocniej wiało w Fécamp, w departamencie Sekwana Nadmorska w Normandii. Tam zarejestrowano podmuchy o prędkości 161 km/h. Niewiele słabsze, bo wynoszące 152 km/h porywy wiatru, zmierzono w Messanges w departamencie Landy w Nowej Akwitanii.

W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania dokumentujące siłę wiatru. Niektórym osobom ciężko było nawet ustać:

Huraganowe podmuchy notowano w licznych regionach, w tym: Cap de la Hève w Sekwanie Nadmorskiej (149 km/h), Saint-Clément-des-Baleines w departamencie Charente-Maritime (142 km/h), Biscarrosse w Landy (130 km/h) czy w La Rochelle Charente-Maritime (119 km/h).

Wiatr najgwałtowniej uderza w wybrzeże Atlantyku, rejonach Kanału La Manche, lecz również w okolicach Pirenejów i basenu Morza Śródziemnego.

Zamknięte plaże, parki, ogrody i cmentarze

Ze względów bezpieczeństwa kilka miast zamknęło tereny zielone. Parki, ogrody oraz cmentarze nieczynne są między innymi w Paryżu, Biarritz, Bordeaux i Cannes. Przez cały czwartek nieczynne będą również parki i ogrody w Trianon.

Sztormowe fale skłoniły władze niektórych nadmorskich miejscowości do zamknięcia plaż. Wstępu na nie zakazano między innymi w Anglet, Saint-Jean-de-Luz, Hendaye, Lacanau, Oye-Plage oraz Cayeux-sur-Mer.

Skutki uderzenia tornada w podparyską miejscowość Ermont. Zawaliły się trzy dźwigi budowlane, zabijając jedną osobę i raniąc 10
    Państwowy Urząd Leśnictwa zalecił Francuzom, by w czwartek "dla własnego bezpieczeństwa unikali chodzenie do lasu".

    Drzewa upadały na domy i samochody

    Francuskie media informują o osobach rannych podczas burzy. W Charente-Maritime lekko ranne zostały trzy osoby, po tym jak powalone przez wichurę drzewo spadło na samochód.

    W Lormont do szpitala trafił kierowca autobusu, na który również zwaliło się drzewo. Z kolei w miejscowości Pessac strażaczka spadła z drabiny podczas prac akcji ratunkowej w jednym z domów przygniecionych przez drzewo. Kobietę przetransportowano do Szpitala Uniwersyteckiego w Bordeaux.

    Mężczyzna trzymający czerwoną boję ratunkową na tle mocno wiejącego wiatru, drzewa wygięte pod naporem wiatru, puste ławki i ponure niebo.
    Benjamin uderzający w atlantyckie wybrzeże Francji, w rejonie Biarritz. Miejscami we Francji podmuchy osiągały 161 km/hGAIZKA IROZAFP

    Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez zapewnił, że "uważnie monitoruje sytuację", a "wszystkie państwowe służby pozostają w pełnej gotowości".

    Pociągi nie kursują, wysyłają ekipy z piłami

    Z powodu połamanych gałęzi i drzew doszło do wielu utrudnień w ruchu kolejowym. Nie kursują między innymi pociągi dużych prędkości TGV między La Rochelle a Paryżem.

    Wstrzymano także połączenia regionalne (TER) w niektórych regionach, a na w poszczególnych departamentach ruch jest spowolniony.

    Operatorzy kolejowi informują, że do niektórych miejsc skierowano ekipy z piłami łańcuchowymi i sprzętem umożliwiającym oczyszczanie torowisk oraz naprawę sieci trakcyjnej.

    Potężne burze z ulewami znowu spadły na Włochy. W Lombardii strażacy interweniowali ponad 150 razy, na Elbie setki osób są odcięte od świata
      Nie tylko Francja zmaga się ze skutkami uderzenie Benjamina. Niebezpiecznie zrobiło się również w sąsiedniej Holandii.

      Paraliż na ważnym lotnisku

      Pogoda doprowadziła do poważnych utrudnień na międzynarodowym lotnisku Schipol w Amsterdamie. Odwołano prawie 200 lotów, głównie linii lotniczych KLM. W przypadku 125 porannych lotów odnotowało z kolei opóźnienia.

      "Z powodu silnego wiatru spowodowanego burzą Benjamin loty będą odwołane lub opóźnione od godz. 18:00 i później" - napisały w oświadczeniu władze portu lotniczego.

      Z powodu złych warunków opóźnienia wystąpiły również w ruchu pociągów. Tak jak we Francji, tu również w wielu miejscach operatorzy kolejowi rozmieścili ekipy robotników mających oczyszczać torowiska.

      Informacja o opóźnieniach na kolei spowodowanych prze ulewę w rejonie Tonneins. Woda podmyła torowisko w tym rejonie, unieruchamiając pociąg TGV z pół tysiącem osób na pokładzie
      Źródło: Le Parisien, Meteofrance.com, AFP, Nltimes.nl

