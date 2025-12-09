Tragedia pod Warszawą, nie żyje 46-latka. Zatrzymano byłego męża ofiary

Dorota Hilger

Dorota Hilger

52-letni mężczyzna zaatakował swoją 46-letnią byłą żonę we wsi Rusiec pod Warszawą. Kobieta nie przeżyła. - Służby zatrzymały już podejrzewanego - potwierdziła Interia. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Krakowska policja ujęła Polaka poszukiwanego przez szwedzki wymiar sprawiedliwości
Policja zatrzymała 52-latka podejrzewanego o pozbawienie życia byłej żonyBeata Zawrzel Reporter

W skrócie

  • 52-letni mężczyzna zaatakował swoją 46-letnią byłą żonę w miejscowości Rusiec, kobieta zmarła w wyniku odniesionych ran.
  • Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu.
  • Na miejscu pracują służby oraz prokurator. Śledztwo trwa.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Interią, do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 16.20.

- Zdarzenie miało charakter kryminalny, a w jego wyniku straciła życie 46-letnia kobieta. Służby zatrzymały już byłego męża zmarłej, mężczyznę w wieku 52 lat - poinformował funkcjonariusz.

Policjant dodał, że służby na razie udzielają w sprawie szczegółowych informacji.

- Na miejscu cały czas trwają czynności policji z udziałem prokuratora, nie mamy jeszcze kompletnej dokumentacji zdarzenia - podkreślił, dodając, że działania te będą także kontynuowane w środę.

Rusiec. Brutalne zabójstwo 46-letniej kobiety

Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, służby na miejsce zbrodni miał wezwać syn ofiary.

Mężczyzna miał zaatakować 46-latkę i zadać jej kilka ciosów nożem. Kobiety nie udało się uratować.

Według nieoficjalnych, niepotwierdzonych ustaleń, na które powołują się media, 52-latek przyszedł do domu swojej byłej żony, gdzie między rozwiedzionym przed kilkoma laty byłym małżeństwem wywiązała się kłótnia.

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne/ W Sanoku doszło do ataku na służby
Polska

Atak na policjantów w Sanoku. Sprawca zginął, w mieszkaniu znaleziono ciało

Paweł Basiak
Michał Blus
Paweł Basiak, Michał Blus
"Tusku, dlaczego?" Fogiel zwrócił się do premieraPolsat NewsPolsat News

Najnowsze