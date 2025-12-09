W skrócie 52-letni mężczyzna zaatakował swoją 46-letnią byłą żonę w miejscowości Rusiec, kobieta zmarła w wyniku odniesionych ran.

Napastnik został zatrzymany przez policję i trafił do aresztu.

Na miejscu pracują służby oraz prokurator. Śledztwo trwa.

Jak przekazał młodszy aspirant Paweł Chmura z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Interią, do zdarzenia doszło we wtorek około godziny 16.20.

- Zdarzenie miało charakter kryminalny, a w jego wyniku straciła życie 46-letnia kobieta. Służby zatrzymały już byłego męża zmarłej, mężczyznę w wieku 52 lat - poinformował funkcjonariusz.

Policjant dodał, że służby na razie udzielają w sprawie szczegółowych informacji.

- Na miejscu cały czas trwają czynności policji z udziałem prokuratora, nie mamy jeszcze kompletnej dokumentacji zdarzenia - podkreślił, dodając, że działania te będą także kontynuowane w środę.

Rusiec. Brutalne zabójstwo 46-letniej kobiety

Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, służby na miejsce zbrodni miał wezwać syn ofiary.

Mężczyzna miał zaatakować 46-latkę i zadać jej kilka ciosów nożem. Kobiety nie udało się uratować.

Według nieoficjalnych, niepotwierdzonych ustaleń, na które powołują się media, 52-latek przyszedł do domu swojej byłej żony, gdzie między rozwiedzionym przed kilkoma laty byłym małżeństwem wywiązała się kłótnia.

