W skrócie Orkan Benjamin/Joshua przeszedł przez Europę, powodując zniszczenia, utrudnienia w transporcie i jedną ofiarę śmiertelną.

W Niemczech wykoleił się pociąg po zderzeniu z powalonym drzewem, natomiast we Francji wichura raniła kilka osób, a wiele domów odcięła od dostaw prądu.

Silny wiatr utrudnił funkcjonowanie lotnisk i transportu kolejowego w Holandii i Belgii. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Orkan dotarł do zachodniej Europy znad Atlantyku, przynosząc bardzo niebezpieczną pogodę. Obecnie zatrzymał się w północnej części kontynentu i "prawie się nie przesuwa" - podaje niemiecka służba meteorologiczna (DWD).

Wykolejony pociąg w Niemczech

Po przejściu przez Francję, Holandię i Belgię orkan Benjamin/Joshua przesunął się na północną część kontynentu i wyraźnie osłabł. W czwartek w niektórych rejonach Francji niósł porywy wiatru przekraczające 150 km/h, a w Fécamp, w departamencie Sekwana Nadmorska w Normandii zmierzono podmuchy o prędkości 161 km/h.

W piątek wiatr osłabł, jednak wciąż jest bardzo silny. Niemieccy synoptycy spodziewają się, że po południu w rejonie Wysp Północnofryzyjskich, czyli na styku Niemiec i Danii podmuchy osiągną prędkość 120-130 km/h.

Orkan Joshua/Benjamin w piątek umiejscowił się w rejonie Morza Północnego WXCharts materiał zewnętrzny

Nieopodal miejscowości Grunenbach w regionie Allgau na południu Niemiec wykoleił się regionalny pociąg, który najechał na powalone na tory drzewo. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - maszynista oraz 20 pasażerów wyszli z tego bez szwanku.

Trwa usuwanie uszkodzeń, jednak linia kolejowa w tym rejonie najprawdopodobniej pozostanie nieprzejezdna w obu kierunkach do piątkowego popołudnia. Zorganizowano komunikację zastępczą.

Wiele zniszczeń wichury spowodowały w innych europejskich krajach.

Tragedia we Francji, zginął niemiecki turysta

We Francji orkan Benjamin zranił kilka osób, niektóre poważnie. W Hawrze w Normandii dwie osoby spadły z dachu, który naprawiali, kiedy przyszła wichura. Spadli z wysokości około sześciu metrów. Obaj trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami.

Rannych zostało również siedem osób w departamentach Żyronda i Charente-Maritime.

Na Korsyce doszło do tragedii. Niemiecki turysta kąpał się wraz z rodziną w rzece, kiedy ta gwałtownie wezbrała. Mężczyznę porwał nurt, a później jego ciało znaleziono w pobliżu mostu. Jego żona i dzieci przeżyły.

Przez pewien czas z powodu uszkodzenia sieci energetycznej w całym kraju prąd nie dochodził do ponad 140 tys. domów. W czwartek wieczorem udało się tę liczbę zmniejszyć do 38 tys. Powalone drzewa utrudniały również ruch kolejowy w wielu miejscach.

Pogoda namieszała w Holandii i Belgii

Orkan przez całą noc utrzymywał się nad Holandią. W czwartek spowodował ogromne utrudnienia na lotnisku Schipol w Amsterdamie. Łącznie odwołano około 200 lotów, a ponad 500 zanotowało opóźnienia. W większości przypadków dotyczyło to linii lotniczej KLM.

Zarządzający lotniskiem w Amsterdamie spodziewają się, że opóźnienia wystąpią też w piątek. Z kolei porty lotnicze w Hadze i Rotterdamie nie odnotowały znaczących opóźnień.

Z powodu silnego wiatru najmocniej ucierpiał region Holandia Północna, gdzie miejscowych strażaków często wzywano do usuwania powalonych drzew i zabezpieczenia uszkodzonych dachów. Na szczęście nikt nie został ranny.

Chociaż Benjamin w czwartek wieczorem opuścił sąsiednią Belgię, na tamtejszym wybrzeżu wciąż obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem, dochodzącym do 80-90 km/h.

W Brukseli strażacy zanotowali 46 interwencji, które przeważnie polegały na usuwaniu połamanych gałęzi i drzew. Po tym jak zatkała się kanalizacja, 8 ulic zostało podtopionych.

Z powodu wysokiego poziomu wody w piątek rano nie kursują pociągi między miejscowościami Puurs Sint-Amands a Boom na zachodzie kraju. Ruch powoli jest przywracany, lecz wciąż możliwe są opóźnienia i odwołanie kursów pociągu.

Źródło: Wetter.de, NDR.de, Badische-zeitung.de, Le Parisien, Nltimes.nl, Vrt.be

-----

Pakt senacki Konfederacja - PiS. Bosak: Nic się nie wydarzyło Polsat News Polsat News