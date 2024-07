Atak na dziecięcy szpital w Kijowie. Jest reakcja Kremla

Rosja idzie w zaparte i twierdzi, że to Ukraina uderzyła w szpital dziecięcy w Kijowie. - Moskwa nie atakuje celów cywilnych - zapewnia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Kijów jest innego zdania. "Wnioski ekspertów są jednoznaczne - było to bezpośrednie uderzenie Rosji" - podkreśla Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Podobnego zdania jest przedstawicielka ONZ w Kijowie. Do ataku odniósł się także papież Franciszek.