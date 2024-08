Historyczna wymiana więźniów. Rosyjski politolog o przyszłości Krasikowa

Temat uwolnienia agenta FSB Wadima Krasikowa jest jednym z głównych tematów rosyjskich mediów. O komentarz do wydarzenia zapytany został popularny politolog Konstantin Kalaczew . Zdaniem propagandysty należy spodziewać się, że były funkcjonariusz trafi do polityki .

- Ma możliwość rozpoczęcia pracy w branży legislacyjnej. Jeśli mówimy o Dumie Państwowe, to będziemy musieli poczekać do następnych wyborów w 2026 roku. Może to zrobić jednak szybciej wchodząc do Rady Federacji. Tutaj sam Krasikow musi zdecydować, co zrobić - stwierdził.