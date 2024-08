AFP przekazała przed godz. 6:00 (czasu polskiego) w piątek, do USA dotarło trzech więźniów. Na pokładzie był dziennikarz "Wall Street Journal" Evan Gershkovich , były żołnierz piechoty morskiej USA Paul Whelan i dziennikarka Alsou Kurmasheva - dowiedział się dziennikarz agencji.

Więźniowie dotarli do USA. Biden: Są w domu, to wielki dzień

- Ta umowa nie byłaby możliwa bez naszych sojuszników - Niemiec, Polski, Słowenii, Norwegii i Turcji. Wszyscy stanęli po naszej stronie, podjęli odważne i śmiałe decyzje , aby Amerykanie mogli wrócić do domu - przekazał podczas oświadczenia w Białym Domu Biden.

Prezydent USA dodał, że "dla każdego, kto kwestionuje, czy sojusznicy mają znaczenie, odpowiedź brzmi 'mają'". - Umowy takie jak ta wiążą się z trudnymi decyzjami. Nie ma dla mnie nic ważniejszego, niż ochrona Amerykanów w kraju i za granicą. Nie możemy sobie wyobrazić przez co oni przeszli. Nie mogę sobie wyobrazić ich radości w tej chwili. Są w domu, to wielki dzień - podkreślił Biden.

Wymiana więźniów. Samolot wylądował w Niemczech

Kanclerz Olaf Scholz poinformował na lotnisku, że na pokładzie samolotu lecącego z Turcji do Niemiec znajduje się 16 osób . Przyznał też, że uwolnienie więźniów politycznych z Rosji poprzedziły miesiące poufnych rozmów. - Od kilku miesięcy rząd federalny ściśle współpracował ze Stanami Zjednoczonymi w celu znalezienia rozwiązania - powiedział kanclerz, którego słowa cytuje "Bild". Przekazał też, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Joe Biden em, który jest wdzięczny za niemiecko-amerykańską współpracę.

Olaf Scholz odniósł się w swoim oświadczeniu do uwolnienia skazanego w Niemczech byłego agenta FSB Wadima Krasikowa , który w 2021 r. został skazany na dożywocie za zabójstwo czeczeńsko-gruzińskiego dysydenta w berlińskim Tiergarten na zlecenie rosyjskich władz. Decyzja o uwolnieniu Krasikowa spotkała się z ostrą krytyką niemieckich mediów.

Operacja objęła 24 osoby z więzień w siedmiu krajach, w tym w Polsce, oraz dwoje dzieci. Jak przekazały tureckie władze, 10 osób, w tym dwie osoby nieletnie, relokowano do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. Wymianą objęte zostały osoby z więzień w USA, Niemczech, Polsce, Słowenii, Norwegii, Rosji i Białorusi.