Eksplozja w szkole we Wrocławiu. Cztery osoby są ranne

Trzy osoby trafiły do szpitala po wybuchu, do którego doszło w sobotę w III Liceum Ogólnokształcącym we Wrocławiu w trakcie eksperymentu chemicznego - dowiedział się polsatnews.pl. Do zdarzenia doszło podczas pokazów zorganizowanych podczas dni otwartych szkoły. Wśród poszkodowanych jest jedna nastolatka.